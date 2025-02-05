Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN MẠNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN MẠNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN MẠNG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN MẠNG VIỆT NAM

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 326 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Hoạt động truyền thông, tiếp thị
Xây dựng chiến lược Marketing tổng thể phù hợp với Chiến lược kinh doanh công ty.
Lập kế hoạch Marketing bao gồm: Kế hoạch sản phẩm, kế hoạch giá, định hướng kênh phân phối và truyền thông cho nhãn hàng.
Chịu trách nhiệm cao nhất về tổ chức và chất lượng hoạt động tiếp thị, quảng bá hình ảnh, sản phẩm của công ty ra công chúng nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng và các mục tiêu của công ty.
Thực hiện các hoạt động nghiên cứu thị trường.
Chịu trách nhiệm xây dựng và quản lý thương hiệu (nhận diện, định vị, hình ảnh, tính cách, ...).
Xây dựng và triển khai các chiến dịch, các hoạt động quảng bá thương hiệu
Tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá hiệu quả các chương trình, chiến dịch Marketing.
Triển khai chiến lược marketing trên các kênh truyền thông số, phương tiện truyền thông online; quản lý, vận hành và theo dõi tương tác trên homepage của Website, Facebook ,Linkedin, Zalo...
Chạy quảng cáo, giám sát về hiệu quả và chi phí các chiến dịch quảng cáo trên các kênh truyền thông số (Google Adwords, Facebook)
Giám sát hiệu quả SEO trên hệ thống Website doanh nghiệp.
Quản lý công việc in ấn các ấn phẩm, tờ rơi, catalogue, nội dung Website...
Xây dựng, gìn giữ mối quan hệ với các đối tác truyền thông
Quản lý ngân sách hoạt động Marketing và đảm bảo ngân sách từng chiến dịch Marketing trong hạn mức được phê duyệt
Báo cáo Ban lãnh đạo về hiệu quả marketing trên các kênh truyền thông, luôn cải tiến, sáng tạo, đề xuất các chiến lược marketing giúp công ty ngày càng phát triển hơn.
Phát triển đội ngũ
Chịu trách nhiệm quản lý và đánh giá hiệu quả công việc của phòng (thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch, theo dõi, kèm cặp, đánh giá, phản hồi)
Thiết lập hệ thống quy trình và hệ thống quản lý tại phòng.
Hỗ trợ công tác tuyển dụng trong trường hợp cần thiết.
Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự tại phòng.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại học / Cao học chuyên ngành Marketing / Quảng cáo, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế.
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm quản lý Marketing (Có kinh nghiệm trong ngành chiếu sáng hoặc điện tử viễn thông là một lợi thế)
Có thế mạnh chạy quảng cáo
Kiến thức chuyên sâu về Marketing, Thương hiệu
Hiểu biết sâu sắc về các công cụ Marketing kỹ thuật số.
Lập kế hoạch, tổ chức, điều phối, tổ triển khai công việc và khả năng quản lý hiệu suất đội nhóm tốt
Kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt
Am hiểu thị trường, nắm bắt xu hướng thị trường tốt
Sáng tạo và nhạy bén với sự thay đổi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN MẠNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khởi điểm từ 25.000.000 – 35.000.000/tháng
Môi trường làm việc cởi mở, thân thiện, chuyên nghiệp
Hợp đồng lao động, BHXH, BHTN, BHYT theo Luật lao động
Tham gia các chương trình đào tạo, các hoạt động văn hóa gắn kết của Công ty
Các chế độ khác: Lương tháng thứ 13, Thưởng các ngày lễ, Du lịch, Teambuilding hàng năm, khám sức khỏe định kỳ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN MẠNG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 103 phố Đặng Tiến Đông, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

