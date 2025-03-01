Tuyển Trưởng phòng Marketing TNHH TM DV DÌN KÝ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 142/18 Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, Quận Tân Bình

Trưởng phòng Marketing

Xây dựng chiến lược marketing dài hạn, phù hợp với định hướng kinh doanh.

Lập kế hoạch marketing theo tháng/quý/năm, phân bổ ngân sách hợp lý.

Theo dõi xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh để xây dựng chiến lược tiếp cận hiệu quả.

Theo dõi, đánh giá và điều chỉnh chiến lược dựa trên kết quả thực tế.

Chỉ đạo và giám sát hoạt động Marketing trên các nền tảng (Facebook, TikTok, Instagram, Zalo OA...).

Quản lý ngân sách quảng cáo, đảm bảo hiệu suất cao với chi phí tối ưu.

Xây dựng chiến lược nội dung, quảng cáo, SEO và CRM.

Phân tích dữ liệu, đo lường ROI và tối ưu hiệu quả các chiến dịch.

Định hình hình ảnh thương hiệu, đảm bảo sự nhất quán trên các kênh truyền thông.

Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch branding, storytelling.

Hợp tác với KOLs, báo chí, cộng đồng để nâng cao nhận diện thương hiệu.

Phát triển các chương trình khách hàng thân thiết, gia tăng sự trung thành.

Xây dựng và thực hiện các sự kiện theo chủ đề, mùa vụ để thu hút khách hàng.

Phối hợp với bộ phận vận hành để đảm bảo sự kiện diễn ra suôn sẻ.

Phát triển các chương trình ưu đãi, tăng doanh thu & giữ chân khách hàng.

Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ marketing.

Giám sát tiến độ công việc, đánh giá hiệu suất đội nhóm.

Báo cáo định kỳ về hiệu quả các chiến dịch marketing cho Ban Giám Đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Nữ dưới 35 tuổi, trên 1m60, ngoại hình sáng, chuyên nghiệp

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí, hoặc các ngành liên quan.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong F&B, Hospitality.

Thành thạo Digital Marketing (Facebook Ads, Google Ads, SEO, CRM...), Design, ….

Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý ngân sách & đo lường hiệu quả chiến dịch.

Hiểu biết về brand marketing, content marketing, PR & event planning.

Có kinh nghiệm làm việc với KOLs, đối tác truyền thông.

Tư duy chiến lược, sáng tạo & bắt trend tốt.

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý & đào tạo đội nhóm.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình & đàm phán với đối tác.

Chịu được áp lực cao, khả năng ra quyết định nhanh & linh hoạt.

Quyền Lợi

Mức lương: 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ (thoả thuận khi phỏng vấn) tùy theo năng lực của từng ứng viên

Phụ cấp bữa ăn giữa ca làm việc + Được cấp phát đồng phục

Thời gian thử việc sẽ được tính vào thâm niên làm việc

Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo đúng quy định của pháp luật: BHYT, BHXH, BHTN...

Du lịch, Team Building

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp

