Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 4GS TEXAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Thiết kế sơ đồ tổ chức, phân chia chức năng nhiệm vụ rõ ràng giữa các bộ phận.

Xây dựng quy trình nhân sự bài bản: tuyển dụng – tiếp nhận – đào tạo – đánh giá – thăng tiến – xử lý kỷ luật.

Soạn thảo và chuẩn hóa: mô tả công việc, chính sách thưởng hiệu suất (KPI), hệ thống đánh giá năng lực, quy chế, nội quy lao động, biểu mẫu, sổ tay nhân viên.

Lên kế hoạch tuyển dụng định kỳ và theo chiến lược kinh doanh của công ty.

Phối hợp tuyển dụng các vị trí trung và cao cấp.

Xây dựng thương hiệu tuyển dụng nội bộ.

Xây dựng và cập nhật khung lương theo cấp bậc, chức năng công việc và năng lực.

Thiết kế các chính sách thưởng hiệu suất (KPI).

Triển khai hệ thống KPI & quy trình đánh giá hiệu quả làm việc định kỳ.

Xây dựng khung năng lực, lộ trình nghề nghiệp cho từng nhóm chức danh.

Thiết kế chương trình đào tạo hội nhập, đào tạo kỹ năng, quản lý, và đào tạo nội bộ.

Định hình và duy trì văn hóa đặc trưng của công ty: trách nhiệm – chủ động – tích cực – sáng tạo – gắn kết.

Triển khai các chương trình nội bộ: sinh nhật, gắn kết, bình chọn nhân viên xuất sắc, minigame…

Tổ chức sự kiện nội bộ, team-building, tiệc tất niên, định kỳ đánh giá mức độ hài lòng nhân viên.

Giám sát việc chấm công, tính lương, hợp đồng, BHXH, kỷ luật, nghỉ phép…

Đảm bảo tuân thủ pháp luật lao động và các quy định liên quan.

Xử lý linh hoạt các tình huống nhân sự: nghỉ việc tập thể, mâu thuẫn nội bộ, khủng hoảng truyền thông nội bộ…

Phối hợp cùng các trưởng nhóm, trưởng bộ phận, trưởng phòng để xây dựng và cập nhật SOP cho từng phòng ban của công ty.