Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 4GS TEXAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 4GS TEXAS
Ngày đăng tuyển: 27/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/05/2025
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 4GS TEXAS

Trưởng phòng nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 4GS TEXAS

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 112 điện biên phủ, đakao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Thiết kế sơ đồ tổ chức, phân chia chức năng nhiệm vụ rõ ràng giữa các bộ phận.
Xây dựng quy trình nhân sự bài bản: tuyển dụng – tiếp nhận – đào tạo – đánh giá – thăng tiến – xử lý kỷ luật.
Soạn thảo và chuẩn hóa: mô tả công việc, chính sách thưởng hiệu suất (KPI), hệ thống đánh giá năng lực, quy chế, nội quy lao động, biểu mẫu, sổ tay nhân viên.
Lên kế hoạch tuyển dụng định kỳ và theo chiến lược kinh doanh của công ty.
Phối hợp tuyển dụng các vị trí trung và cao cấp.
Xây dựng thương hiệu tuyển dụng nội bộ.
Xây dựng và cập nhật khung lương theo cấp bậc, chức năng công việc và năng lực.
Thiết kế các chính sách thưởng hiệu suất (KPI).
Triển khai hệ thống KPI & quy trình đánh giá hiệu quả làm việc định kỳ.
Xây dựng khung năng lực, lộ trình nghề nghiệp cho từng nhóm chức danh.
Thiết kế chương trình đào tạo hội nhập, đào tạo kỹ năng, quản lý, và đào tạo nội bộ.
Định hình và duy trì văn hóa đặc trưng của công ty: trách nhiệm – chủ động – tích cực – sáng tạo – gắn kết.
Triển khai các chương trình nội bộ: sinh nhật, gắn kết, bình chọn nhân viên xuất sắc, minigame…
Tổ chức sự kiện nội bộ, team-building, tiệc tất niên, định kỳ đánh giá mức độ hài lòng nhân viên.
Giám sát việc chấm công, tính lương, hợp đồng, BHXH, kỷ luật, nghỉ phép…
Đảm bảo tuân thủ pháp luật lao động và các quy định liên quan.
Xử lý linh hoạt các tình huống nhân sự: nghỉ việc tập thể, mâu thuẫn nội bộ, khủng hoảng truyền thông nội bộ…
Phối hợp cùng các trưởng nhóm, trưởng bộ phận, trưởng phòng để xây dựng và cập nhật SOP cho từng phòng ban của công ty.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 4GS TEXAS Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 4GS TEXAS

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 4GS TEXAS

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 4GS TEXAS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 47 Bis Huỳnh Khương Ninh, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

