Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 32 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN
- Hồ Chí Minh: 165/50 Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 25 - 32 Triệu
Phát triển và thực hiện các chiến lược và sáng kiến nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh tổng thể
Cầu nối quản lý và quan hệ lao động bằng cách giải quyết các yêu cầu, khiếu nại hoặc các vấn đề khác
Phát triển và giám sát các chiến lược, hệ thống, chiến thuật và quy trình nhân sự tổng thể trong toàn tổ chức
Đảm bảo tuân thủ pháp luật trong suốt quá trình quản lý nguồn nhân lực
Đảm bảo kế hoạch trả lương và chương trình phúc lợi
Quản lý báo cáo lương/chi phí nội bộ hàng tháng/định kỳ, báo cáo thuế TNCN và các báo cáo theo luật định khác cho các cơ quan chức năng
Xử lý các hoạt động nhân sự và quản lý phúc lợi bao gồm tự bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế cũng như quản lý phúc lợi người nước ngoài, đối tác và giám đốc
Xây dựng và thực hiện Chính sách lương thưởng, Phúc lợi, Chương trình Khen thưởng & Ghi nhận Các biện pháp kỷ luật, v.v.
Tiến hành, chuẩn bị dữ liệu cho khảo sát tiền lương
Quản lý cơ sở dữ liệu nhân viên, hợp đồng lao động, cơ sở dữ liệu tăng ca
Quản lý quá trình tuyển dụng và lựa chọn nhân sự phù hợp với yêu cầu của Công ty
Thúc đẩy quá trình Tuyển dụng bằng cách đảm bảo chất lượng cho quy trình và cập nhật, đồng thời mang lại sự rõ ràng và kết nối cho nhân viên để vai trò của nhân sự phù hợp cho tầm nhìn chung của doanh nghiệp
Xác định nhu cầu nhân sự và tiêu chí lựa chọn ứng viên
Tìm nguồn ứng viên thông qua các kênh trực tuyến, chẳng hạn như LinkedIn và các mạng lưới chuyên nghiệp khác
Tạo bản mô tả công việc và câu hỏi phỏng vấn phản ánh yêu cầu của từng vị trí
Lưu giữ hồ sơ của tất cả các tài liệu được sử dụng cho tuyển dụng, bao gồm ghi chú phỏng vấn và các giấy tờ liên quan, để chia sẻ với các bên liên quan chinh
Hỗ trợ các nhu cầu kinh doanh hiện tại và tương lai thông qua việc phát triển, gắn kết, tạo động lực và bảo toàn nguồn nhân lực
Nuôi dưỡng môi trường làm việc tích cực
Đánh giá nhu cầu đào tạo để áp dụng và giám sát chương trình đào tạo
Với Mức Lương 25 - 32 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng định hướng con người và gặt hái thành công
Có khả năng xây dựng chiến lược và kỹ năng lãnh đạo
Năng lực xây dựng và quản lý hiệu quả các mối quan hệ giữa các cá nhân ở mọi cấp độ trong công ty
Kiến thức chuyên sâu về luật lao động và các kỹ năng tốt nhất về nhân sự.
Tại CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN Thì Được Hưởng Những Gì
