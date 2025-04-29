Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 32 Triệu

Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 32 Triệu

CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN
Ngày đăng tuyển: 29/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN

Trưởng phòng nhân sự

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN

Mức lương
25 - 32 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 165/50 Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 25 - 32 Triệu

Phát triển và thực hiện các chiến lược và sáng kiến nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh tổng thể
Cầu nối quản lý và quan hệ lao động bằng cách giải quyết các yêu cầu, khiếu nại hoặc các vấn đề khác
Phát triển và giám sát các chiến lược, hệ thống, chiến thuật và quy trình nhân sự tổng thể trong toàn tổ chức
Đảm bảo tuân thủ pháp luật trong suốt quá trình quản lý nguồn nhân lực
Đảm bảo kế hoạch trả lương và chương trình phúc lợi
Quản lý báo cáo lương/chi phí nội bộ hàng tháng/định kỳ, báo cáo thuế TNCN và các báo cáo theo luật định khác cho các cơ quan chức năng
Xử lý các hoạt động nhân sự và quản lý phúc lợi bao gồm tự bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế cũng như quản lý phúc lợi người nước ngoài, đối tác và giám đốc
Xây dựng và thực hiện Chính sách lương thưởng, Phúc lợi, Chương trình Khen thưởng & Ghi nhận Các biện pháp kỷ luật, v.v.
Tiến hành, chuẩn bị dữ liệu cho khảo sát tiền lương
Quản lý cơ sở dữ liệu nhân viên, hợp đồng lao động, cơ sở dữ liệu tăng ca
Quản lý quá trình tuyển dụng và lựa chọn nhân sự phù hợp với yêu cầu của Công ty
Thúc đẩy quá trình Tuyển dụng bằng cách đảm bảo chất lượng cho quy trình và cập nhật, đồng thời mang lại sự rõ ràng và kết nối cho nhân viên để vai trò của nhân sự phù hợp cho tầm nhìn chung của doanh nghiệp
Xác định nhu cầu nhân sự và tiêu chí lựa chọn ứng viên
Tìm nguồn ứng viên thông qua các kênh trực tuyến, chẳng hạn như LinkedIn và các mạng lưới chuyên nghiệp khác
Tạo bản mô tả công việc và câu hỏi phỏng vấn phản ánh yêu cầu của từng vị trí
Lưu giữ hồ sơ của tất cả các tài liệu được sử dụng cho tuyển dụng, bao gồm ghi chú phỏng vấn và các giấy tờ liên quan, để chia sẻ với các bên liên quan chinh
Hỗ trợ các nhu cầu kinh doanh hiện tại và tương lai thông qua việc phát triển, gắn kết, tạo động lực và bảo toàn nguồn nhân lực
Nuôi dưỡng môi trường làm việc tích cực
Đánh giá nhu cầu đào tạo để áp dụng và giám sát chương trình đào tạo

Với Mức Lương 25 - 32 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc tại ví trí Quản lý Nhân sự
Có khả năng định hướng con người và gặt hái thành công
Có khả năng xây dựng chiến lược và kỹ năng lãnh đạo
Năng lực xây dựng và quản lý hiệu quả các mối quan hệ giữa các cá nhân ở mọi cấp độ trong công ty
Kiến thức chuyên sâu về luật lao động và các kỹ năng tốt nhất về nhân sự.

Tại CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN

CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Số 456 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-nhan-su-thu-nhap-25-32-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job353476
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh 7 - 8.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUE SMILE
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH TRUE SMILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUE SMILE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 25 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 60 Triệu
Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Hạn nộp: 12/09/2025
An Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 50 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH JUST PLAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUE SMILE
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH TRUE SMILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUE SMILE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 25 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 60 Triệu
Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Hạn nộp: 12/09/2025
An Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 50 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH JUST PLAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ATOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ATOM
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CP TRUNG THÀNH LONG AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CP TRUNG THÀNH LONG AN
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH TIN HỌC NGÔI SAO LỚN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty TNHH TIN HỌC NGÔI SAO LỚN
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN PHÚC THỊNH LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN PHÚC THỊNH LAND
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty TNHH Một Thành Viên Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Một Thành Viên Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Grant Thornton (Vietnam) Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Grant Thornton (Vietnam) Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH Giá Kho Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu Công ty TNHH Giá Kho Group
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦNTẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦNTẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH SOKO GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SOKO GROUP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH HAMOON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH HAMOON
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH BPO INFINITY INNOVATIONS GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 25 Triệu CÔNG TY TNHH BPO INFINITY INNOVATIONS GROUP
Trên 25 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự HOMEKIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 25 Triệu HOMEKIT
22 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty TNHH Truyền Thông Bright Starry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu Công Ty TNHH Truyền Thông Bright Starry
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH YB SPA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH YB SPA
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WOWS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WOWS
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Avery Dennison Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Avery Dennison Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH SOKO GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SOKO GROUP
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 USD Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Minh
2 - 4 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Yaly làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Yaly
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Vạn Phước Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Vạn Phước Thịnh
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty cổ phần tư vấn và thương mại Kiến Vàng làm việc tại Long An thu nhập 1 - 15 USD Công ty cổ phần tư vấn và thương mại Kiến Vàng
1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN KAVI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN KAVI
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Ngân Hàng TMCP Việt Á - Vietabank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Việt Á - Vietabank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm