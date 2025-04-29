Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 32 Triệu

Phát triển và thực hiện các chiến lược và sáng kiến nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh tổng thể

Cầu nối quản lý và quan hệ lao động bằng cách giải quyết các yêu cầu, khiếu nại hoặc các vấn đề khác

Phát triển và giám sát các chiến lược, hệ thống, chiến thuật và quy trình nhân sự tổng thể trong toàn tổ chức

Đảm bảo tuân thủ pháp luật trong suốt quá trình quản lý nguồn nhân lực

Đảm bảo kế hoạch trả lương và chương trình phúc lợi

Quản lý báo cáo lương/chi phí nội bộ hàng tháng/định kỳ, báo cáo thuế TNCN và các báo cáo theo luật định khác cho các cơ quan chức năng

Xử lý các hoạt động nhân sự và quản lý phúc lợi bao gồm tự bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế cũng như quản lý phúc lợi người nước ngoài, đối tác và giám đốc

Xây dựng và thực hiện Chính sách lương thưởng, Phúc lợi, Chương trình Khen thưởng & Ghi nhận Các biện pháp kỷ luật, v.v.

Tiến hành, chuẩn bị dữ liệu cho khảo sát tiền lương

Quản lý cơ sở dữ liệu nhân viên, hợp đồng lao động, cơ sở dữ liệu tăng ca

Quản lý quá trình tuyển dụng và lựa chọn nhân sự phù hợp với yêu cầu của Công ty

Thúc đẩy quá trình Tuyển dụng bằng cách đảm bảo chất lượng cho quy trình và cập nhật, đồng thời mang lại sự rõ ràng và kết nối cho nhân viên để vai trò của nhân sự phù hợp cho tầm nhìn chung của doanh nghiệp

Xác định nhu cầu nhân sự và tiêu chí lựa chọn ứng viên

Tìm nguồn ứng viên thông qua các kênh trực tuyến, chẳng hạn như LinkedIn và các mạng lưới chuyên nghiệp khác

Tạo bản mô tả công việc và câu hỏi phỏng vấn phản ánh yêu cầu của từng vị trí

Lưu giữ hồ sơ của tất cả các tài liệu được sử dụng cho tuyển dụng, bao gồm ghi chú phỏng vấn và các giấy tờ liên quan, để chia sẻ với các bên liên quan chinh

Hỗ trợ các nhu cầu kinh doanh hiện tại và tương lai thông qua việc phát triển, gắn kết, tạo động lực và bảo toàn nguồn nhân lực

Nuôi dưỡng môi trường làm việc tích cực

Đánh giá nhu cầu đào tạo để áp dụng và giám sát chương trình đào tạo