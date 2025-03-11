Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC JHL GERMANY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC JHL GERMANY
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Trưởng phòng nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC JHL GERMANY

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Kiot số 11 Dự án UDIC Westlake, Đường Võ Chí Công, Phường Phú Thượng, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Chịu trách nhiệm quản lý và phát triển toàn bộ hoạt động nhân sự của công ty, đảm bảo chiến lược nhân sự phù hợp với mục tiêu kinh doanh
Xây dựng, triển khai và tối ưu hóa chính sách nhân sự phù hợp với chiến lược phát triển của công ty.
Xây dựng và quản lý cơ cấu tổ chức, quy trình làm việc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.
Tư vấn cho Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến quản trị nhân sự, phát triển văn hóa doanh nghiệp.
Tuyển dụng và đào tạo
Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, thu hút nhân tài, đảm bảo đáp ứng nhu cầu nhân sự cho các phòng ban.
Phát triển và triển khai các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng cho nhân viên.
Xây dựng chính sách phát triển nhân sự, đánh giá năng lực và định hướng phát triển nghề nghiệp.
Quản lý chế độ lương, thưởng và phúc lợi
Xây dựng và triển khai hệ thống lương thưởng, đãi ngộ, phúc lợi, đảm bảo công bằng và cạnh tranh.
Kiểm soát hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, các chính sách phúc lợi theo đúng quy định pháp luật.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC JHL GERMANY Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC JHL GERMANY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC JHL GERMANY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC JHL GERMANY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 41 Lê Hồng Phong, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

