Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC JHL GERMANY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chịu trách nhiệm quản lý và phát triển toàn bộ hoạt động nhân sự của công ty, đảm bảo chiến lược nhân sự phù hợp với mục tiêu kinh doanh

Xây dựng, triển khai và tối ưu hóa chính sách nhân sự phù hợp với chiến lược phát triển của công ty.

Xây dựng và quản lý cơ cấu tổ chức, quy trình làm việc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Tư vấn cho Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến quản trị nhân sự, phát triển văn hóa doanh nghiệp.

Tuyển dụng và đào tạo

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, thu hút nhân tài, đảm bảo đáp ứng nhu cầu nhân sự cho các phòng ban.

Phát triển và triển khai các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng cho nhân viên.

Xây dựng chính sách phát triển nhân sự, đánh giá năng lực và định hướng phát triển nghề nghiệp.

Quản lý chế độ lương, thưởng và phúc lợi

Xây dựng và triển khai hệ thống lương thưởng, đãi ngộ, phúc lợi, đảm bảo công bằng và cạnh tranh.

Kiểm soát hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, các chính sách phúc lợi theo đúng quy định pháp luật.