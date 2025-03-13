Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH DỆT KIM VIETTEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược nhân sự phù hợp với mục tiêu phát triển của công ty.

Thiết lập, hoàn thiện và tối ưu hệ thống quản lý nhân sự bao gồm cơ cấu tổ chức, quy trình làm việc, chính sách nhân sự.

Xây dựng và quản lý hệ thống khung năng lực, lộ trình phát triển nghề nghiệp cho từng vị trí.

Xây dựng hệ thống đánh giá KPIs, OKRs nhằm đo lường và nâng cao hiệu suất nhân sự.

Xây dựng hệ thống lương, thưởng, phúc lợi cạnh tranh, phù hợp với thị trường và chiến lược của công ty.

Đảm bảo chính sách nhân sự tuân thủ theo quy định pháp luật và phù hợp với văn hóa doanh nghiệp.

Quản lý quan hệ lao động, giải quyết các vấn đề liên quan đến kỷ luật, tranh chấp lao động.

Lập kế hoạch và tổ chức tuyển dụng nhằm đảm bảo đủ nguồn nhân lực chất lượng cao cho công ty.

Xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nhân sự, đặc biệt là đội ngũ quản lý cấp trung.

Triển khai chương trình đánh giá năng lực định kỳ, đề xuất kế hoạch đào tạo phù hợp.

Giám sát công tác hành chính văn phòng, đảm bảo môi trường làm việc chuyên nghiệp, tiện nghi.

Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, tăng cường gắn kết nội bộ.

Phối hợp với các phòng ban để thúc đẩy môi trường làm việc hiệu quả và sáng tạo.