Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 09/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM

Trưởng phòng nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: TT1 Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Phát triển chiến lược và kế hoạch nhân sự nhằm đạt mục tiêu kinh doanh.
Quản lý tuyển dụng, đào tạo, và phát triển nhân tài. Đảm bảo đủ nguồn nhân lực chất lượng cho các vị trí tại công ty.
Phối hợp với các phòng ban để lập kế hoạch tuyển dụng và phỏng vấn.
Phát triển hệ thống KPI, quy chế nội bộ, hỗ trợ trong việc đánh giá hiệu suất làm việc. Xây dựng/tham mưu chính sách lương, phúc lợi, và môi trường làm việc.
Điều chỉnh các chính sách phù hợp với tầm nhìn và chiến lược của công ty.
Đảm bảo tuân thủ luật lao động và các quy định pháp lý.
Xây team và nhân sự chi nhánh HCM từ các bước đầu.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản trị nhân sự, luật, ….
Từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự, ưu tiên trong lĩnh vực dược mỹ phẩm, mỹ phẩm, TMĐT,..
Mạnh về tuyển dụng. Có kinh nghiệm quản lý đội ngũ và hiểu biết sâu về xây dựng KPI, lương, phúc lợi.
Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, và tư duy chiến lược tốt.
Hiểu biết sâu về luật lao động Việt Nam.

Tại CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 18 - 25 triệu đồng/tháng (có thể thỏa thuận) + Thưởng+ Phụ cấp
Review lương định kỳ 1 năm/1 lần hoặc theo hiệu quả công việc.
Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng nóng, lễ tết,…
Tạo điều kiện tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ, quản lý trong và ngoài công ty.
Môi trường năng động và có nhiều cơ hội thăng tiến.
Đóng BHXH, BHYT, Thưởng nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước
Du lịch, nghỉ mát, team building, Year End Party….
Nghỉ phép năm 12 ngày/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 71 TT1 Khu đô thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội.

