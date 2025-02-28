Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH Giá Kho Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 47/2/16C Bùi Đình Túy, phường 24, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

1. Quản lý việc tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.

2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực (Đào tạo thăng tiến, phát triển tài năng)

3. Quản lý Hiệu suất nhân viên (Performance Management)

4. Gắn kết nội bộ và phát triển tổ chức:

Chuyên môn: ĐH trở lên ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp ngành Quản trị nhân sự, Luật, Kinh tế, Quản trị kinh doanh và các ngành có liên quan khác.

Ít nhất 02 năm ở vị trí tương đương trong các DN quy mô vừa/lớn & Nắm vững và luôn cập nhật các quy định của Luật lao động, Luật BHXH, và xu hướng phúc lợi tại Việt Nam.

Có kinh nghiệm ở ngành bán lẻ, điện tử điện máy, công nghệ, v.v.

Mindset ứng dụng Áp dụng Automation/AI vào công việc đáp ứng nhu cầu phân tích, dự báo, đào tạo và các giải pháp cải tiến là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Giá Kho Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 30-40tr, thỏa thuận theo năng lực.

- Hưởng phép năm, BHXH, BHYT, BHTN ngay sau khi hoàn thành thử việc

- Được đánh giá và thăng tiến theo năng lực và tâm huyết gắn bó lâu dài

- Làm việc trong một môi trường trẻ, năng động, thân thiện

- Các hoạt động gắn kết nội bộ.

- Được đào tạo kiến thức và kĩ năng trước khi làm việc.

- Thưởng chương trình thi đua theo tháng/quý /năm).

- Chính sách mua hàng giảm giá chỉ dành cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giá Kho Group

