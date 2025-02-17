Tuyển Trưởng phòng nhân sự Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Công tác quản lý điều hành chung Phòng KHDN

• Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Phòng theo định kỳ

• Đánh giá về kết quả thực hiện công việc của Phòng theo yêu cầu của lãnh đạo định kỳ hoặc đột xuất

• Giám sát, kiểm tra để đảm bảo các công tác được giao của phòng được thực hiện thông suốt, hiệu quả, phù hợp với các quy định, quy trình của Ngân hàng

• Thực hiện công tác giao việc và đánh giá, cho điểm trực tiếp, đề xuất các hình thức khen thưởng, kỷ luật CBNV trực thuộc mình quản lý.

• Đào tạo, định hướng, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp CBNV trong phòng

2. Quản lý, tổ chức hoạt động nghiệp vụ của Phòng KHDN

• Tìm kiếm, triển khai, cung cấp sản phẩm dịch vụ dành cho phân khúc KHDN: hoạt động cấp tín dụng, huy động vốn, thanh toán, kinh doanh ngoại tệ,…