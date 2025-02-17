Tuyển Trưởng phòng nhân sự Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Công tác quản lý điều hành chung Phòng KHDN
• Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Phòng theo định kỳ
• Đánh giá về kết quả thực hiện công việc của Phòng theo yêu cầu của lãnh đạo định kỳ hoặc đột xuất
• Giám sát, kiểm tra để đảm bảo các công tác được giao của phòng được thực hiện thông suốt, hiệu quả, phù hợp với các quy định, quy trình của Ngân hàng
• Thực hiện công tác giao việc và đánh giá, cho điểm trực tiếp, đề xuất các hình thức khen thưởng, kỷ luật CBNV trực thuộc mình quản lý.
• Đào tạo, định hướng, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp CBNV trong phòng
2. Quản lý, tổ chức hoạt động nghiệp vụ của Phòng KHDN
• Tìm kiếm, triển khai, cung cấp sản phẩm dịch vụ dành cho phân khúc KHDN: hoạt động cấp tín dụng, huy động vốn, thanh toán, kinh doanh ngoại tệ,…
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI