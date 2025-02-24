Tuyển Trưởng phòng nhân sự RT Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Đảm bảo các nhân viên thực hiện đầy đủ các quy định, quy trình của công ty và của nhà nước.

- Xem xét các chính sách nhân sự, quy trình, thực tế áp dụng và đề nghị thay đổi, điều chỉnh hoặc báo lên cấp trên.

- Phân tích các nhu cầu về nhân lực của công ty để có thể đưa ra đề nghị thay đổi, điều chỉnh hay cập nhật cho ban quản lý

- Phát triển và thực hiện các chính sách, quy định về nhân sự cho công ty.

- Quản lý và kiểm soát các chính sách về phụ cấp, lợi tức, quan hệ lao động, chấm công nhân viên, xử lý kỷ luật lao động và các khóa đào tạo nội bộ.

- Đảm bảo các chính sách và quy trình nhân sự phù hợp với tình hình công ty, các quy định tại địa phương và quy định của công đoàn.

- Xây dựng định biên và chính sách nhân viên để phát triển các chiến lược của công ty.

- Lưu trữ và bảo quản các sổ lao động, sổ bảo hiểm, chính sách lương hưu, các hồ sơ thay đổi nhân sự như thăng tiến, thuyên chuyển công tác, đánh giá hiệu quả làm việc và chấm dứt hợp đồng lao động.

- Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả làm việc của Giáo viên- nhân viên

- Nắm các thủ tục giấy phép cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam.

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động để kết nối nhân viên, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và hiện đại.

- Phối hợp với Ban Truyền thông nội bộ cho các sự kiện chung của hệ thống.

- Định kỳ báo cáo công việc cho cấp trên.



Thứ 2 đến thứ 6 (7:30 đến 17:00 - nghỉ trưa 11:30 -13:00)

Thứ 7 (07:30 – 12:00)





- Được hưởng tất cả các quyền lợi theo quy định của công ty

- Tham gia đóng BHYT, BHXH và hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

- Lương thưởng và các chế độ đãi ngộ theo chính sách hiện hành của công ty

- Cơ hội phát triển sự nghiệp lâu dài

- Thời gian nghỉ phép năm: 12 ngày/năm

- Ăn trưa tại nhà ăn của trường

- Hưởng lương tháng 13