Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY
Ngày đăng tuyển: 15/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY

Trưởng phòng sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng sản xuất Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 5N7 TT5 KDT Bắc Linh Đàm, Phố Đặng Xuân Bảng, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Quản lý trực tiếp các bộ phận: Thiết kế, phòng mẫu, phòng sản xuất Nhận kế hoạch sản xuất, sản lượng lên hàng đáp ứng nhu cầu kinh doanh từ BGĐ, đánh giá nguồn lực nội bộ, dự kiến tiến độ sản xuất của các Bộ phận để đưa ra KHSX chi tiết hàng tháng đáp ứng nhu cầu SX-KD của Công ty; Kiểm soát , đánh giá chất lượng NPL, NVL mua mới phù hợp với chất lượng hàng sx; Nắm rõ thông tin tồn kho NVL, NPL có kế hoạch phân bổ đi sản xuất phù hợp; Phối hợp với Kế toán, Cung ứng kiểm soát và đàm phán hợp đồng dịch vụ để đảm bảo giá luôn nằm trong định biên chi phí SX và đáp ứng đủ đơn vị đối tác cho tiến độ SX mùa cao điểm; Tổng hợp data dữ liệu các nhà gia công, phân tích, đánh giá đưa ra những đề xuất phù hợp với tình hình sản xuất: (sản lượng hàng, kỹ thuật, đơn giá, tiến độ...); Xây dựng mối quan hệ với các đối tác gia công, trao đổi và giải quyết các vấn đề phát sinh; Liên tục tìm kiếm gia công mới, nâng cao chất lượng hàng hóa; Chịu trách nhiệm quản lý và theo dõi, giám sát đảm bảo kế hoạch đã được duyệt. Phối hợp với các bộ phận liên quan kịp thời giải quyết các sự cố trong sản xuất để không ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ; Kết hợp với BP Kho – cung ứng tìm kiếm đơn vị cung ứng NPL, NVL chất lượng; Phân bổ, đánh giá hiệu quả của CBNV thuộc BP sản xuất; Tuyển dụng và đào tạo và phát triển nhân sự của phòng sx.
Quản lý trực tiếp các bộ phận: Thiết kế, phòng mẫu, phòng sản xuất
Nhận kế hoạch sản xuất, sản lượng lên hàng đáp ứng nhu cầu kinh doanh từ BGĐ, đánh giá nguồn lực nội bộ, dự kiến tiến độ sản xuất của các Bộ phận để đưa ra KHSX chi tiết hàng tháng đáp ứng nhu cầu SX-KD của Công ty;
Kiểm soát , đánh giá chất lượng NPL, NVL mua mới phù hợp với chất lượng hàng sx;
Nắm rõ thông tin tồn kho NVL, NPL có kế hoạch phân bổ đi sản xuất phù hợp;
Phối hợp với Kế toán, Cung ứng kiểm soát và đàm phán hợp đồng dịch vụ để đảm bảo giá luôn nằm trong định biên chi phí SX và đáp ứng đủ đơn vị đối tác cho tiến độ SX mùa cao điểm;
Tổng hợp data dữ liệu các nhà gia công, phân tích, đánh giá đưa ra những đề xuất phù hợp với tình hình sản xuất: (sản lượng hàng, kỹ thuật, đơn giá, tiến độ...);
Xây dựng mối quan hệ với các đối tác gia công, trao đổi và giải quyết các vấn đề phát sinh;
Liên tục tìm kiếm gia công mới, nâng cao chất lượng hàng hóa;
Chịu trách nhiệm quản lý và theo dõi, giám sát đảm bảo kế hoạch đã được duyệt. Phối hợp với các bộ phận liên quan kịp thời giải quyết các sự cố trong sản xuất để không ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ;
Kết hợp với BP Kho – cung ứng tìm kiếm đơn vị cung ứng NPL, NVL chất lượng;
Phân bổ, đánh giá hiệu quả của CBNV thuộc BP sản xuất;
Tuyển dụng và đào tạo và phát triển nhân sự của phòng sx.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm ít nhất 4 năm ở vị trí tương đương; Từ 28 - 44 tuổi Tốt nghiệp đại học Chuyên ngành liên quan Có kinh nghiệm và kiến thức về thời trang, kỹ thuật rập, cắt may, quản trị nhân sự. Nắm vững kiến thức trong ngành may mặc Nhiệt tình, hòa đồng, trách nhiệm cao, chủ động, cầu tiến. Kỹ năng đàm phán với Đối tác Kỹ năng quản lý, giám sát và đào tạo phát triển đội ngũ; Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian; Kỹ năng tiếp cận, xử lý và đánh giá vấn đề; Làm việc có trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp tốt
Kinh nghiệm ít nhất 4 năm ở vị trí tương đương;
Từ 28 - 44 tuổi
Tốt nghiệp đại học Chuyên ngành liên quan
Có kinh nghiệm và kiến thức về thời trang, kỹ thuật rập, cắt may, quản trị nhân sự.
Nắm vững kiến thức trong ngành may mặc
Nhiệt tình, hòa đồng, trách nhiệm cao, chủ động, cầu tiến.
Kỹ năng đàm phán với Đối tác
Kỹ năng quản lý, giám sát và đào tạo phát triển đội ngũ;
Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian;
Kỹ năng tiếp cận, xử lý và đánh giá vấn đề;
Làm việc có trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp tốt

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY Thì Được Hưởng Những Gì

- Chính sách:
Thu nhập thỏa thuận upto 40M Thưởng cuối năm = Thưởng thâm niên + thưởng dự án + Thưởng hoàn thành mục tiêu Phúc lợi: Thưởng lễ tết, sinh nhật và các khoản thưởng khác Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau... Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định nhà nước Xét tăng lương 2 lần/năm dựa trên hiệu quả công việc Du lịch hằng năm: Trong nước hoặc ngoài nước, teambuilding,..
Thu nhập thỏa thuận upto 40M
Thưởng cuối năm = Thưởng thâm niên + thưởng dự án + Thưởng hoàn thành mục tiêu
Phúc lợi: Thưởng lễ tết, sinh nhật và các khoản thưởng khác
Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau...
Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định nhà nước
Xét tăng lương 2 lần/năm dựa trên hiệu quả công việc
Du lịch hằng năm: Trong nước hoặc ngoài nước, teambuilding,..
- Đào tạo:
Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến Được trau dồi kiến thức khi được tìm hiểu và tham gia các dự án lớn Được hỗ trợ kinh phí học tập và đào tạo. Đồng thời nâng cao chuyên môn và kỹ năng mềm với các buổi seminar , hội thảo kỹ năng tổ chức thường xuyên tại công ty Làm việc trong môi trường hiện đại, trẻ trung, văn hóa mở với nhiều hoạt động văn hóa tinh thần: du lịch, nghỉ dưỡng, party sự kiện...
Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến
Được trau dồi kiến thức khi được tìm hiểu và tham gia các dự án lớn
Được hỗ trợ kinh phí học tập và đào tạo. Đồng thời nâng cao chuyên môn và kỹ năng mềm với các buổi seminar , hội thảo kỹ năng tổ chức thường xuyên tại công ty
Làm việc trong môi trường hiện đại, trẻ trung, văn hóa mở với nhiều hoạt động văn hóa tinh thần: du lịch, nghỉ dưỡng, party sự kiện...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 52 Đặng Xuân Bảng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

