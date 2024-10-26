Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Trưởng phòng sản xuất

CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM

Trưởng phòng sản xuất

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 5N7 TT5 KĐT Bắc Linh Đàm, Đặng Xuân Bảng, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội., Hoàng Mai

Đôn đốc tiến độ phòng thiết kế. Sắp xếp, thúc giục thiết kế hoàn thành công việc. Nhận xét kĩ thuật sau khi hoàn thiện mẫu. Tính KPI thiết kế. Sắp xếp giao việc cho các bộ phận phòng mẫu : rập, may mẫu, sơ đồ. Đôn đốc tiến độ các bộ phận Sắp xếp cv, giải quyết phát sinh theo ngày. Tính KPI Mẫu Sắp xếp giao hàng cho GC. Trao đổi, báo giá sản phẩm. Đốc thúc tiến độ sản xuất. Tính KPI SX Sắp xếp nhân sự KCS kiểm hàng. Xử lý phát sinh trong quá trình kiểm hàng. Tính KPI KCS
Đôn đốc tiến độ phòng thiết kế.
Sắp xếp, thúc giục thiết kế hoàn thành công việc.
Nhận xét kĩ thuật sau khi hoàn thiện mẫu.
Tính KPI thiết kế.
Sắp xếp giao việc cho các bộ phận phòng mẫu : rập, may mẫu, sơ đồ.
Đôn đốc tiến độ các bộ phận
Sắp xếp cv, giải quyết phát sinh theo ngày.
Tính KPI Mẫu
Sắp xếp giao hàng cho GC.
Trao đổi, báo giá sản phẩm.
Đốc thúc tiến độ sản xuất.
Tính KPI SX
Sắp xếp nhân sự KCS kiểm hàng.
Xử lý phát sinh trong quá trình kiểm hàng.
Tính KPI KCS

Bằng cấp: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học. Chuyên ngành: Quản trị nhân sự, quản trị hành chính, Quản trị kinh doanh hoặc Quản trị MKT, Công nghệ May. Kinh nghiệm: >= 2 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực liên quan . Thành thạo tin học văn phòng Kỹ năng lập kế hoạch. Kỹ năng quản lý, lãnh đạo. Kỹ năng giao tiếp. Kỹ năng quản lý thời gian. Kỹ năng giải quyết các vấn đề phát sinh. Kỹ năng giao việc và tiếp nhận công việc. Nhanh nhẹn, linh hoạt. Thẳng thắn, trung thực. Thân thiện, hoạt ngôn
Bằng cấp: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học.
Chuyên ngành: Quản trị nhân sự, quản trị hành chính, Quản trị kinh doanh hoặc Quản trị MKT, Công nghệ May.
Kinh nghiệm: >= 2 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực liên quan .
Thành thạo tin học văn phòng
Kỹ năng lập kế hoạch.
Kỹ năng quản lý, lãnh đạo.
Kỹ năng giao tiếp.
Kỹ năng quản lý thời gian.
Kỹ năng giải quyết các vấn đề phát sinh.
Kỹ năng giao việc và tiếp nhận công việc.
Nhanh nhẹn, linh hoạt.
Thẳng thắn, trung thực.
Thân thiện, hoạt ngôn

Thu nhập: 20.000.000 vnđ/tháng – 30.000.000 vnđ/tháng + Thưởng (Thưởng Thành tích/Thưởng sáng kiến....). Được tham gia các khóa đào tạo theo chương trình huấn luyện của Công ty. Cơ hội học tập từ những buổi chia sẻ của các nhân sự có chuyên môn cao. Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp, khuyến khích tạo điều kiện làm việc máu lửa, sáng tạo, tích cực đề xuất những hình thức thể hiện mới và lập kế hoạch triển khai. Công ty môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, khuyến khích trao đổi thẳng thắn, đề xuất để phát huy khả năng của bản thân. Đánh giá tăng lương, được định hướng nghề nghiệp, có lộ trình thăng tiến, đánh giá thăng tiến lên các vị trí cao hơn phù hợp. Hoạt động nội bộ hàng tháng, hàng quý, hàng năm: du lịch, tổng kết, liên hoan (thường xuyên), sinh nhật, team buildings,... Hưởng các chế độ, phúc lợi theo quy định của công ty.
Thu nhập: 20.000.000 vnđ/tháng – 30.000.000 vnđ/tháng + Thưởng (Thưởng Thành tích/Thưởng sáng kiến....).
Được tham gia các khóa đào tạo theo chương trình huấn luyện của Công ty. Cơ hội học tập từ những buổi chia sẻ của các nhân sự có chuyên môn cao.
Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp, khuyến khích tạo điều kiện làm việc máu lửa, sáng tạo, tích cực đề xuất những hình thức thể hiện mới và lập kế hoạch triển khai.
Công ty môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, khuyến khích trao đổi thẳng thắn, đề xuất để phát huy khả năng của bản thân.
Đánh giá tăng lương, được định hướng nghề nghiệp, có lộ trình thăng tiến, đánh giá thăng tiến lên các vị trí cao hơn phù hợp.
Hoạt động nội bộ hàng tháng, hàng quý, hàng năm: du lịch, tổng kết, liên hoan (thường xuyên), sinh nhật, team buildings,...
Hưởng các chế độ, phúc lợi theo quy định của công ty.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Khu Đô thị An Lạc, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

