Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu

Mức lương 50 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 208 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 50 - 100 Triệu

Xây dựng kế hoạch của phòng Telesales theo chỉ tiêu doanh số từ Ban Lãnh đạo Công ty theo tuần, tháng, quý và năm.

Triển khai kế hoạch, bàn giao chỉ tiêu cho từng team.

Thúc đẩy tinh thần, nâng cao kết quả làm việc nhằm đảm bảo tỷ lệ chuyển đổi từ data ra khách hàng đăng ký dịch vụ theo mục tiêu.

Chịu trách nhiệm về kịch bản gọi điện, kịch bản chăm sóc khách hàng.

Theo sát các nội dung trao đổi giữa Telesales và các bộ phận khác, cùng với nhân viên telesales giải quyết trực tiếp những vấn đề phát sinh.

Tuyển dụng, training, phát triển đội ngũ nhân viên Telesales về mặt chất lượng và số lượng. Tham mưu cho Ban lãnh đạo về chương trình đào tạo, quy trình công việc nhằm thúc đẩy doanh số, đạt KPI.

Thực hiện đo lường đánh giá hiệu quả của bộ phận và các công việc khác được phân công từ BGĐ.

Với Mức Lương 50 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng và kinh nghiệm Telesale 3 năm và đã có kinh nghiệm lead đội nhóm telesale 2 năm, bán hàng tạo doanh số.

Có khả năng đào tạo, huấn luyện, kèm cặp và tạo động lực làm việc cho đội nhóm.

Có kỹ năng giải quyết vấn đề, xử lý đội tình huống hiệu quả.

Thực chiến, ưu tiên ứng viên từng làm Thẩm mỹ, nha khoa, bảo hiểm, bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng...vv

Mong muốn thu nhập cao và có sự thăng tiến trong công việc

Lương chính: thoả thuận + KPIs ( tổng thu nhập 50tr- 1xx triệu).

Lương chính: thoả thuận + KPIs ( tổng thu nhập 50tr- 1xx triệu).

Lương chính:

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng

Thưởng: Doanh số của team theo mức ( từ 0,2% - 1% doanh thu). Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng danh hiệu hàng năm, các khoản thưởng khác theo quy định của công ty.

Thưởng:

Chính sách phúc lợi: Phụ cấp ăn trưa 25,000 VNĐ/ngày, thưởng sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ theo chế độ công đoàn, du lịch, team building, nghỉ mát hàng năm, được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lộ trình thăng tiến rõ ràng, BHYT, BHTN, BHXH theo quy định.

Chính sách phúc lợi:

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

