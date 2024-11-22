Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ KHO XƯỞNG ĐẸP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ KHO XƯỞNG ĐẸP
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ KHO XƯỞNG ĐẸP

Truyền thông nội bộ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Đường số 1, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

• Hỗ trợ Ban lãnh đạo và phòng kinh doanh trong việc mở rộng và phát triển thị trường.
• Tư vấn, hỗ trợ khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ bất động sản công nghiệp hiện có tại công ty.
• Soạn thảo, kiểm tra và lưu trữ các văn bản, hợp đồng, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh.
• Quản lý, sắp xếp lịch trình công việc, tổ chức các cuộc họp và các sự kiện kinh doanh của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Nữ, độ tuổi từ 20- 30.
• Kinh nghiệm: Có trải nghiệm làm việc trong lĩnh vực bất động sản, đặc biệt là kho xưởng, bất động sản khu công nghiệp.
• Kỹ năng: Tư vấn trực tiếp, CSKH qua Phone, Edit hình ảnh và video cơ bản
• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.
• Có khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp nhóm hiệu quả.
• Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
• Thái độ làm việc: Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao.
• Ngoại hình ưa nhìn, có ngoại ngữ là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ KHO XƯỞNG ĐẸP Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực.
• Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hỗ trợ phát triển kỹ năng và thăng tiến.
• Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
• Được đào tạo thêm về chuyên môn nếu cần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ KHO XƯỞNG ĐẸP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ KHO XƯỞNG ĐẸP

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ KHO XƯỞNG ĐẸP

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 38 đường 1B, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

