Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ BÍCH NGUYỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 28 Triệu Việt Vương, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Sản xuất các ấn phẩm Video chuyên nghiệp phục vụ cho lĩnh vực làm đẹp như: video quảng cáo (Ads), Video bán hàng (Sale), Video xây dựng thương hiệu,… đảm bảo tuân thủ đúng tinh thần nhận diện thương hiệu của Viện Thẩm mỹ Bích Nguyệt trên các nền tảng Marketing Online (quảng cáo, fanpage, website…) và Offline (sự kiện…).

Thực hiện công việc dựng video định kỳ theo ngày/tuần/tháng dưới sự phân công của Team Leader.

Sáng tạo các ấn phẩm truyền thông nội bộ, hỗ trợ gắn kết nội bộ doanh nghiệp.

Hỗ trợ các công việc phòng ban khác theo sự chỉ đạo từ Trưởng phòng và Giám đốc Marketing.

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Truyền thông đa phương tiện hoặc các ngành liên quan.

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thẩm mỹ viện, spa, làm đẹp. - Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video như Adobe Premiere (Pr), After Effects (Ae), CapCut,...

Có kỹ năng chỉnh màu tốt là một lợi thế. Ưu tiên ứng viên biết sử dụng các công cụ chỉnh sửa Before/After của Thẩm mỹ

Tư duy thẩm mỹ tốt, sáng tạo, chủ động và năng động trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ BÍCH NGUYỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính: 12 - 15 triệu + KPI (tổng thu nhập 13 - 16 triệu), sẵn sàng deal nếu năng lực làm việc tốt.

Thưởng: Các ngày lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng danh hiệu hàng năm, các khoản thưởng khác theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, thân thiện, được tạo điều kiện phát triển kỹ năng, nhân viên xuất sắc được nâng lương.

Chính sách phúc lợi: Phụ cấp ăn trưa 30,000 VNĐ/ngày đối với nhân viên chính thức, thưởng sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ theo chế độ công đoàn, du lịch, Team Building, nghỉ mát hàng năm, được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lộ trình thăng tiến rõ ràng, BHYT, BHTN, BHXH theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ BÍCH NGUYỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.