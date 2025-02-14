Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 28 Bích Câu, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Viện thẩm mỹ Dr Sơn tuyển dụng video editor
- Dịch vụ: Phẫu thuật thẩm mỹ
- Phụ trách dựng phim và phối hợp với các bộ phận liên quan, biên tập nội dung Video phục vụ cho hoạt động truyền thông, giới thiệu sản phẩm trên channel online: Facebook,Tiktok
- Nghiên cứu, cập nhật thường xuyên xu hướng của các dạng video.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng chuyên ngành Media hoặc ứng viên đã học qua các khóa đào tạo dựng phim, Multimedia;
- Có kinh nghiệm vị trí làm ở vị trí tương tự (Video Editor) từ 6 tháng trở lên;
- Sử dụng thành thạo các phần mềm như: Adobe Premiere, After Effect, Photoshop...
- Thực hiện công việc đã được phân công đúng tiến độ, chất lượng đề ra.
- Chủ động, có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.
- Có tính kỷ luật, trách nhiệm cao cùng tinh thần cầu thị, cầu tiến.
Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 12 - 15 triệu đồng/ tháng + Phụ cấp + Thưởng
- Được hưởng mọi quyền lợi của người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm....)
- Được đào tạo chuyên môn bài bản
- Thưởng lễ, Tết, sinh nhật, du lịch, teambuilding,...
- Môi trường trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến rõ ràng
- Phỏng vấn đi làm luôn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
