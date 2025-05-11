Tuyển Video Editor Công ty CP Tập đoàn F.I.T Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Biên tập và dựng video theo kịch bản sẵn có, đảm bảo nội dung phù hợp với các chủ đề và ngành hàng khác nhau.

Tham gia đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho video phục vụ các chiến dịch truyền thông của nhãn hàng.

Làm việc chặt chẽ với đội ngũ Planner, Content và Production để hoàn thành các dự án video theo kế hoạch.

Liên tục phân tích, cập nhật xu hướng quay dựng, định dạng video hot trên các nền tảng social platform.

Quản lý kho dữ liệu video, đảm bảo hệ thống lưu trữ logic và dễ truy xuất.

Công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên (ngành Truyền thông, Media, Báo chí hoặc lĩnh vực liên quan.)

Đã có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm làm việc tại vị trí tương đương.

Ưu tiên ứng viên từng công tác tại các đơn vị Agency

Thành thạo sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video: Capcut, Adobe Premiere Pro, After Effects, Final Cut Pro,...

Biết sử dụng Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, DaVinci Resolve là lợi thế.

Tích cực, chủ động trong công việc.

Có tinh thần đồng đội, làm việc nhóm.

Đam mê sáng tạo.

Tại Công ty CP Tập đoàn F.I.T Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương net: 13.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng

BHXH theo quy định nhà nước.

Chế độ phúc lợi: hiếu hỉ, sinh nhật, ngày phép, thâm niên, thưởng Lễ Tết.

Các hoạt động Teambuilding, nghỉ mát, du lịch, sự kiện công ty.

Review lương định kỳ 1 năm/lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tập đoàn F.I.T Pro Company

