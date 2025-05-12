Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH EDUNOVA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1. Lên ý tưởng và thực hiện sản xuất nội dung media tổng hợp phục vụ truyền thông và quảng bá thương hiệu (bao gồm quay video, chụp hình, dựng video, thiết kế hình ảnh tĩnh…).

2. Tham gia xây dựng kế hoạch và đề xuất ý tưởng truyền thông trực quan cho các chiến dịch marketing, sự kiện, hoạt động nội bộ và truyền thông số.

3. Quay, dựng, hậu kỳ các video truyền thông, clip sự kiện, clip viral, testimonial, đào tạo nội bộ, v.v.

4. Chụp ảnh sự kiện, sản phẩm, nhân sự, văn phòng… và xử lý hậu kỳ để sử dụng cho các nền tảng số.

5. Thiết kế các sản phẩm truyền thông online và offline như banner, poster, backdrop, landing page, giao diện web, POSM, brochure...

6. Quản lý và lưu trữ kho media (video, hình ảnh, thiết kế) đảm bảo dễ tìm kiếm và sử dụng.

7. Phối hợp với bộ phận nội dung, marketing và các phòng ban khác để đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm media.

8. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Truyền thông, Thiết kế đồ họa, Sản xuất truyền thông, Marketing hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm:

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong các vị trí liên quan đến media tổng hợp (ưu tiên ứng viên đã từng làm trong ngành giáo dục hoặc môi trường startup).

- Thành thạo các công cụ: Adobe Premiere, After Effects, Photoshop, Illustrator, Lightroom, Canva,...

- Có kỹ năng quay phim và chụp hình chuyên nghiệp (biết sử dụng máy ảnh/máy quay, ánh sáng, thu âm).

- Có khả năng xây dựng kịch bản video cơ bản, phối hợp sản xuất nội dung từ ý tưởng đến hoàn thiện.

Tại CÔNG TY TNHH EDUNOVA Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: 12 – 15 triệu/tháng (theo năng lực và hiệu quả công việc)

• Thưởng theo dự án, KPI và hiệu quả sản phẩm media.

• Được đóng BHXH đầy đủ theo quy định, nghỉ phép và các ngày lễ tết theo luật.

• Cơ hội làm việc trong môi trường giáo dục năng động, có nhiều dự án sáng tạo.

• Được đào tạo nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ, team building và du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EDUNOVA

