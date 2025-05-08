Tuyển Video Editor WIN MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

WIN MEDIA
Ngày đăng tuyển: 08/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2025
Video Editor

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại WIN MEDIA

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hàm Nghi, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Editor chỉnh sửa video Youtube theo hướng dẫn, sáng tạo không giới hạn.
- Content biên tập và chỉnh sửa dựa trên nội dung có sẵn, sử dụng công nghệ AI hỗ trợ
- Đăng và quản lý kênh với cơ hội phát triển không ngừng. Trao đổi chi tiết hơn trong phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo các công cụ Premiere, photoshop,...
- Có khả năng phân tích, đánh giá và định hướng sản phẩm
- Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
- Nhiệt huyết, trung thực, trách nhiệm với công việc
- Mong muốn mạnh mẽ được học hỏi, thăng tiến.
- Có khả năng nghe hiểu Tiếng Anh là một lợi thế (được đào tạo sử dụng công cụ hỗ trợ, AI)

Tại WIN MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 8 triệu hoặc deal theo năng lực + KPI + Phần trăm Dự án
- Thưởng hiệu quả làm việc, thưởng nóng theo team
- 6 tháng - 1 năm deal lương một lần
- Hỗ trợ đầy đủ thiết bị trong quá trình làm việc
- Du lịch hàng năm, gửi xe...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại WIN MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Nhà liền kề 32TT01, HD Mon City Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

