Tuyển Video Editor WIN MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hàm Nghi, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Editor chỉnh sửa video Youtube theo hướng dẫn, sáng tạo không giới hạn.

- Content biên tập và chỉnh sửa dựa trên nội dung có sẵn, sử dụng công nghệ AI hỗ trợ

- Đăng và quản lý kênh với cơ hội phát triển không ngừng. Trao đổi chi tiết hơn trong phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo các công cụ Premiere, photoshop,...

- Có khả năng phân tích, đánh giá và định hướng sản phẩm

- Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

- Nhiệt huyết, trung thực, trách nhiệm với công việc

- Mong muốn mạnh mẽ được học hỏi, thăng tiến.

- Có khả năng nghe hiểu Tiếng Anh là một lợi thế (được đào tạo sử dụng công cụ hỗ trợ, AI)

Tại WIN MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 8 triệu hoặc deal theo năng lực + KPI + Phần trăm Dự án

- Thưởng hiệu quả làm việc, thưởng nóng theo team

- 6 tháng - 1 năm deal lương một lần

- Hỗ trợ đầy đủ thiết bị trong quá trình làm việc

- Du lịch hàng năm, gửi xe...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại WIN MEDIA

