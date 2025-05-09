Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN DECO QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DECO QUỐC TẾ
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Kim Hoàn, ngõ 19 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
- Biên tập quay dựng video theo nội dung của bộ phận Marketing xây dựng cho kênh Tiktok/Page của công ty ;
- Thiết kế, cắt ghép, chỉnh sửa, tạo hiệu ứng Sound Effects, Motion, Edit template các nội dung thành một video hoàn chỉnh đảm bảo đạt yêu cầu ;
- Phối hợp với Trưởng bộ phận để đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc;
- Đề xuất các giải pháp, sáng kiến nhằm mang lại hiệu quả cao về thu hút khán giả... ;
- Các công việc khác theo phân công của Trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành;
- Sử dụng thành thạo máy tính, ưu tiên ứng viên biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh, video như CapCut, Photoshop, Canva, Premiere hoặc phần mềm thiết kế video tương tự;
- Có kinh nghiệm 1 năm trở lên trong lĩnh vực sản xuất video truyền thông (mạnh edit video);
- Có kinh nghiệm quay chụp và setup góc quay;
- Tư duy, sáng tạo, logic về hình ảnh video;
- Có khả năng làm việc theo nhóm và có trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DECO QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì
- Ăn trưa miễn phí tại công ty;
- Môi trường trẻ trung, linh hoạt, thoải mái đề xuất ý tưởng & thử nghiệm;
- Được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị phục vụ công việc;
- BHXH, thưởng tháng 13, sinh nhật, lễ tết, du lịch,… theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DECO QUỐC TẾ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
