Tuyển Video Editor Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 289 Khuất Duy Tiến, P. Trung Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu trend thị trường, nắm bắt xu hướng hot trên các nền tảng mạng xã hội.

Lên ý tưởng, triển khai kế hoạch sản xuất video (quảng cáo, truyền thông, sự kiện, nội bộ, TikTok, Reels,...).

Dựng và xử lý hậu kỳ video (hiệu ứng, âm thanh, text animation,…).

Phối hợp với bộ phận Content, Thiết kế, Marketing để đảm bảo định hướng truyền thông cho Công ty.

Đề xuất sáng tạo giúp nâng cao chất lượng hình ảnh thương hiệu.

Có tinh thần trách nhiệm, hòa đồng môi trường làm việc thoải mái sáng tạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương.

Thành thạo các phần mềm hỗ trợ.

Hiểu biết định dạng chuẩn quảng cáo trên TikTok, Instagram, Ads…

Có tư duy hình ảnh tốt, kỹ năng bố cục, dựng thành thạo Adobe Premiere, phần mềm Capcut, Video thiên hướng về Tiktok.

Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 8 - 12 triệu (Thoả thuận theo năng lực)

Đảm bảo đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN,.. theo quy định của Luật lao động

Môi trường trẻ trung, năng động, ưu tiên phát triển năng lực bản thân

Được công ty tạo mọi điều kiện tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng nghiệp vụ

Chế độ tăng lương linh hoạt dựa trên khả năng đóng góp và cống hiến của nhân viên trong công việc

Thưởng cuối năm hấp dẫn

Tham gia các hoạt động ngoại khóa, đi du lịch, team building, Company Trip,.. hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin