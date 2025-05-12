Tuyển Video Editor Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt
- Hà Nội: 289 Khuất Duy Tiến, P. Trung Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận
Nghiên cứu trend thị trường, nắm bắt xu hướng hot trên các nền tảng mạng xã hội.
Lên ý tưởng, triển khai kế hoạch sản xuất video (quảng cáo, truyền thông, sự kiện, nội bộ, TikTok, Reels,...).
Dựng và xử lý hậu kỳ video (hiệu ứng, âm thanh, text animation,…).
Phối hợp với bộ phận Content, Thiết kế, Marketing để đảm bảo định hướng truyền thông cho Công ty.
Đề xuất sáng tạo giúp nâng cao chất lượng hình ảnh thương hiệu.
Có tinh thần trách nhiệm, hòa đồng môi trường làm việc thoải mái sáng tạo.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo các phần mềm hỗ trợ.
Hiểu biết định dạng chuẩn quảng cáo trên TikTok, Instagram, Ads…
Có tư duy hình ảnh tốt, kỹ năng bố cục, dựng thành thạo Adobe Premiere, phần mềm Capcut, Video thiên hướng về Tiktok.
Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Đảm bảo đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN,.. theo quy định của Luật lao động
Môi trường trẻ trung, năng động, ưu tiên phát triển năng lực bản thân
Được công ty tạo mọi điều kiện tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng nghiệp vụ
Chế độ tăng lương linh hoạt dựa trên khả năng đóng góp và cống hiến của nhân viên trong công việc
Thưởng cuối năm hấp dẫn
Tham gia các hoạt động ngoại khóa, đi du lịch, team building, Company Trip,.. hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI