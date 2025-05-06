Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN EMDDI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN EMDDI
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN EMDDI

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EMDDI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 9, Tòa nhà Sông Đà 9, số 2 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách các công việc sản xuất và chỉnh sửa video.
Tham gia quá trình dựng kịch bản quay, quá trình quay video cùng phòng, phối hợp sản xuất các clip sản phẩm, clip viral và hoạt động marketing trên các nền tảng Tiktok, Facebook reels, Youtube...
Quay chụp các sự kiện, hoạt động của doanh nghiệp.
Hỗ trợ các phòng, ban nội dung khác để quay, dựng video.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Ứng viên học truyền thông đa phương tiện, ngành thiết kế
Ưu tiên ứng viên có khả năng làm việc Full-time, yêu thích thiết kế và mong muốn có cơ hội trải nghiệm thực tế
Có gu thẩm mỹ cao và có thể sử dụng cơ bản các phần mềm Premiere Pro, After Effect, canva, photoshop, AI.
Tư duy hình ảnh tốt, sáng tạo và đam mê quay, dựng phim, video
Ham học hỏi và luôn cập nhật các kiến thức, kỹ năng và xu hướng thiết kế mới.
Khả năng làm việc nhóm, tôn trọng deadline.
Có thể làm việc dưới áp lực cao.
Yêu cầu 6 tháng kinh nghiệm trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EMDDI Thì Được Hưởng Những Gì

Đam mê công nghệ
Có khả năng làm việc độc lập nhưng cũng là một người tham gia nhóm tốt
Tập trung cao độ vào công việc
Luôn luôn chia sẻ ý tưởng của bạn với đồng nghiệp và quản lý của bạn
Được đào tạo sản phẩm/dịch vụ và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Chế độ lương thưởng cạnh tranh
Phụ cấp ăn trưa, gửi xe.
Môi trường làm việc cởi mở, năng động và chuyên nghiệp. Nhiều cơ hội thăng tiến nghề nghiệp hơn.
Cơ hội học hỏi và phát triển thông qua các chương trình đào tạo, huấn luyện và chia sẻ nội bộ thường xuyên.
Các sự kiện nội bộ thú vị khác nhau để đưa bạn trở thành một phần của gia đình Emddi: sinh nhật, kỷ niệm năm,kết hôn, sinh con, ngày lễ, tết, …
Company trip, Year End Party, Du xuân, team building…
Đồ ăn thức uống miễn phí: bánh ngọt, trà, cafe…
Bảo hiểm sức khỏe theo quy định của nhà nước.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Nghỉ phép có lương: 12 ngày đối với phép năm & 6 ngày đối với nghỉ ốm (tối đa 18 ngày)
Thử việc 02 tháng hưởng 100% lương Gross.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EMDDI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN EMDDI

CÔNG TY CỔ PHẦN EMDDI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, Tòa nhà Sông Đà 9, số 2 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

