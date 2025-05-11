Tuyển Video Editor Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Bất động sản và Đầu tư RETI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa 319, 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Chuyên viên Editor chịu trách nhiệm chỉnh sửa nội dung ( video, hình ảnh) để đảm bảo chất lượng, tính sáng tạo và phù hợp với định hướng thương hiệu.

Công việc chính:

Biên tập, chỉnh sửa nội dung theo yêu cầu (video, hình ảnh).

Cắt ghép, chỉnh sửa video chuyên nghiệp (âm thanh, màu sắc, hiệu ứng, phụ đề).

Kiểm tra, rà soát lỗi chính tả, ngữ pháp, nội dung trước khi xuất bản.

Phối hợp với các bộ phận (Marketing, Design, Content) để đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm.

Cập nhật xu hướng mới để nâng cao chất lượng sản phẩm truyền thông.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành liên quan (Báo chí, Truyền thông, Marketing, Thiết kế đồ họa,...)

Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí Editor hoặc tương đương.

1 năm

Thành thạo các công cụ chỉnh sửa video (Adobe Premiere, After Effects, DaVinci Resolve, CapCut, v.v.)

(Adobe Premiere, After Effects, DaVinci Resolve, CapCut, v.v.)

Thành thạo các công cụ chỉnh sửa ảnh (Photoshop, Lightroom, Canva, v.v.)

(Photoshop, Lightroom, Canva, v.v.)

tư duy sáng tạo.

Hiểu biết về SEO, nội dung trên nền tảng số là một lợi thế.

Kỹ năng làm việc nhóm.

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Bất động sản và Đầu tư RETI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8 - 12 triệu/tháng (hoặc theo thỏa thuận, tùy vào năng lực).

8 - 12 triệu/tháng

Thưởng theo hiệu suất, dự án, lễ Tết.

Được làm việc trong môi trường sáng tạo, năng động.

Đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.

Được hưởng đầy đủ chế độ BH theo quy định pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Bất động sản và Đầu tư RETI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin