Tuyển Video Editor Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Bất động sản và Đầu tư RETI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Bất động sản và Đầu tư RETI
- Hà Nội: Tòa 319, 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Chuyên viên Editor chịu trách nhiệm chỉnh sửa nội dung ( video, hình ảnh) để đảm bảo chất lượng, tính sáng tạo và phù hợp với định hướng thương hiệu.
Công việc chính:
Biên tập, chỉnh sửa nội dung theo yêu cầu (video, hình ảnh).
Cắt ghép, chỉnh sửa video chuyên nghiệp (âm thanh, màu sắc, hiệu ứng, phụ đề).
Kiểm tra, rà soát lỗi chính tả, ngữ pháp, nội dung trước khi xuất bản.
Phối hợp với các bộ phận (Marketing, Design, Content) để đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm.
Cập nhật xu hướng mới để nâng cao chất lượng sản phẩm truyền thông.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí Editor hoặc tương đương.
1 năm
Thành thạo các công cụ chỉnh sửa video (Adobe Premiere, After Effects, DaVinci Resolve, CapCut, v.v.)
(Adobe Premiere, After Effects, DaVinci Resolve, CapCut, v.v.)
Thành thạo các công cụ chỉnh sửa ảnh (Photoshop, Lightroom, Canva, v.v.)
(Photoshop, Lightroom, Canva, v.v.)
tư duy sáng tạo.
Hiểu biết về SEO, nội dung trên nền tảng số là một lợi thế.
Kỹ năng làm việc nhóm.
Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Bất động sản và Đầu tư RETI Thì Được Hưởng Những Gì
8 - 12 triệu/tháng
Thưởng theo hiệu suất, dự án, lễ Tết.
Được làm việc trong môi trường sáng tạo, năng động.
Đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.
Được hưởng đầy đủ chế độ BH theo quy định pháp luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Bất động sản và Đầu tư RETI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
