Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH DALI GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 94 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Biên tập và chỉnh sửa video, hình ảnh sao cho phù hợp với định dạng và yêu cầu của từng dự án.

Sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa ảnh và video (Capcut, Adobe Photoshop, Lightroom, Premiere Pro, After Effects, Final Cut Pro...).

Làm việc độc lập và phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để hoàn thành các dự án.

Đảm bảo chất lượng hình ảnh và video đáp ứng tiêu chuẩn cao về mặt thẩm mỹ và chuyên nghiệp.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Tham gia brainstorming, đóng góp ý tưởng sáng tạo cho các chiến dịch quảng cáo.

Quản lý và lưu trữ dữ liệu hình ảnh và video một cách khoa học và hiệu quả.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực chụp ảnh và quay phim, biên tập video.

Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa ảnh và video như Capcut Adobe Photoshop, Premiere Pro, After Effects, Final Cut Pro hoặc các phần mềm tương đương.

Có gu thẩm mỹ tốt, khả năng sáng tạo cao và nắm bắt xu hướng thị trường.

Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc cao.

Tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Có khả năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt.

Có khả năng sử dụng các thiết bị quay phim, chụp ảnh chuyên nghiệp.

Có hiểu biết về các kỹ thuật quay phim, chụp ảnh, ánh sáng, màu sắc.

Có khả năng kể chuyện bằng hình ảnh và video.

Tại CÔNG TY TNHH DALI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 9.000.000-11.000.000, thỏa thuận theo năng lực

Hỗ trợ máy tính, các công cụ và thiết bị trong công việc

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và sáng tạo.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DALI GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin