Tuyển Video Editor Braly JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Braly JSC
Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 4 Tòa Garden Hill, số 99 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 12 - 25 Triệu
Phối hợp với team sản phẩm để phân tích, thấu hiểu sản phẩm để lên ý tưởng, nội dung.
Sản xuất và tạo dựng video cho các chiến dịch quảng bá ứng dụng điện thoại trên nhiều nền tảng khác nhau: Google Ads, Facebook, Mintegral…(dạng Short Video, Ads Video)
Sản xuất video phục vụ các chiến dịch truyền thông khác của công ty.
Quản lý kho hình ảnh, video trong hệ thống của công ty.
Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tinh thần trách nhiệm tốt với công việc và đồng nghiệp
Có khả năng tự học hỏi tốt.
Khả năng sáng tạo ý tưởng, biết ứng dụng được các kỹ thuật mới vào công việc.
Tiếp cận nhanh những xu thế mới để áp dụng vào công việc.
Có nguyện vọng & định hướng phát triển công việc lâu dài.
Sử dụng thành thạo các ứng dụng biên tập video như: Premiere Pro, CapCut, …
Sử dụng thành thạo các công cụ của ứng dụng tạo motion, hiệu ứng như After Effects.
Thích AI và từng sử dụng AI để hỗ trợ công việc là một lợi thế
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực digital marketing về mảng Mobile, biết sử dụng Photoshop, Illustrator là một lợi thế.
Có kinh nghiệm làm Short, Ads Video là một lợi thế.
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí và sản phẩm tương tự.
Tại Braly JSC Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cơ bản 6-10M, phụ cấp xăng xe, ăn trưa hàng tháng.
Thử việc tối đa 02 tháng 100% lương, 2 ngày phép được dùng trong thời gian thử việc.
Thưởng Tết Âm Lịch từ 01 - 05 tháng lương.
Thưởng các ngày lễ: 30/04, 01/05, 02/09, Tết Dương, 08/03, 20/10,… áp dụng cho tất cả nhân sự (chính thức, thử việc, thực tập sinh).
Được cung cấp hoàn toàn trang thiết bị phù hợp với vị trí công việc.
Review hiệu suất & lương thưởng định kỳ 2 lần/năm (tháng 1 & tháng 7).
Bảo hiểm, nghỉ lễ, phúc lợi đầy đủ theo quy định pháp luật, được cung cấp các gói khám sức khỏe định kỳ khi trở thành nhân viên chính thức.
Startup năng động, tinh thần sáng tạo và nhiệt huyết.
Được đào tạo 1-1 bởi các leader giàu kinh nghiệm.
Cơ hội phát triển và tham gia vào các sản phẩm có hàng triệu - chục triệu người dùng trên toàn cầu.
Miễn phí trà, cafe, nước ngọt tại Pantry.
Có cơ hội tham gia rất nhiều các CLB do công ty tổ chức và tài trợ: Bóng đá, bóng bàn, Bi-a, Board game, Chạy bộ, cầu lông….
Khu vực vui chơi với Bàn Bi-a siêu xịn, bàn bóng bàn, PS4 và nhiều bộ môn hấp dẫn khác
Team building/du lịch mỗi 3 tháng – Công ty tài trợ 100% chi phí.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Braly JSC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
