Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM WECAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà B7/D6 ngõ 56 Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Phối hợp với Marketing trong các công việc (Mức độ quan trọng và thường xuyên giảm dần theo thứ tự từ trên xuống)

1. Quay, chụp sản phẩm

2. Xử lý hậu kỳ các dạng video cho các nền tảng Social như TikTok, Facebook, Youtube...

3. Xử lý ảnh để làm vật liệu thiết kế, marketing nhãn hàng dược mỹ phẩm

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn chuyên môn:

- Tốt nghiệp CĐ, ĐH hoặc các trường chuyên ngành mỹ thuật đa phương tiện

2. Kỹ năng: Sử dụng thành thạo các công cụ:

- Máy ảnh, máy quay

- Thiết bị phụ trợ quay (đèn, gimbal, mic...)

- Microsoft Office

- Primiere Pro/Davinci Resole

- After Effect

- Capcut

3. Kinh nghiệm:

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh quay chụp, media, edit video

- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm trong ngành mỹ phẩm, làm đẹp, thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc da...

4. Phẩm chất cá nhân:

- Trung thực, nhiệt tình

- Sáng tạo và cởi mở

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM WECAN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 15-18tr/ tháng

- Được hỗ trợ kinh phí đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng trong công việc

- Chế độ BHXH theo quy định pháp luật, phụ cấp cơm trưa, nghỉ phép, du lịch, khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt...

- Được làm việc trong môi trường có văn hóa tốt, năng động, có tầm nhìn và định hướng rõ ràng, được ghi nhận và lương thưởng xứng đáng.

- Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cấp cao tại công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM WECAN

