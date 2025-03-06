Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TIẾN QUÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

[ HÀ ĐÔNG HÀ NỘI ] Thời trang nam công sở cần tuyển 1 vị trí Video Editor - Edit video ngắn tiktok

Yêu Cầu :

• kinh nghiệm trong lĩnh vực edit video ngắn

• Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Video Editor hoặc tương tự từ 1 năm trở lên

• Thành thạo các phần mềm Adobe, Capcut để dựng các video Tiktok

• Am hiểu về kỹ thuật quay dựng, xử lý video.

• Có kinh nghiệm và kiến thức liên quan đến việc chụp ảnh, quay phim

• Biết chỉnh sửa hình ảnh Lightroom, Photoshop (Biết thiết kế là 1 ưu điểm)

• Siêng năng, chịu khó, trung thực



Hy vọng sẽ có có hội làm việc với các bạn trong thời gian sắp đến . Cảm ơn