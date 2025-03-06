Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TIẾN QUÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TIẾN QUÂN
- Hà Nội: KĐT Thanh Hà, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 6 - 15 Triệu
[ HÀ ĐÔNG HÀ NỘI ] Thời trang nam công sở cần tuyển 1 vị trí Video Editor - Edit video ngắn tiktok
Yêu Cầu :
• kinh nghiệm trong lĩnh vực edit video ngắn
• Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Video Editor hoặc tương tự từ 1 năm trở lên
• Thành thạo các phần mềm Adobe, Capcut để dựng các video Tiktok
• Am hiểu về kỹ thuật quay dựng, xử lý video.
• Có kinh nghiệm và kiến thức liên quan đến việc chụp ảnh, quay phim
• Biết chỉnh sửa hình ảnh Lightroom, Photoshop (Biết thiết kế là 1 ưu điểm)
• Siêng năng, chịu khó, trung thực
Hy vọng sẽ có có hội làm việc với các bạn trong thời gian sắp đến . Cảm ơn
Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam,Nữ, 1992-2002
- Có kinh nghiệm từ 1 năm
--------------------
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TIẾN QUÂN Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng 6-10triệu +Thưởng % hh
- Thưởng hiệu quả công việc, thưởng các ngày lễ, Tết trong năm;
- Thử việc 1 tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TIẾN QUÂN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI