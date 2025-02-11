Tuyển Video Editor IIG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 144 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

• Phối hợp với các bộ phận trong công ty thực hiện quay, dựng các sản phẩm là các video khoá học online hoặc video quảng cáo, viral, truyền thông, phóng sự, …theo chiến lược Marketing các sản phẩm của phòng DVS hoặc các sự kiện chung của công công ty.

• Tìm kiếm, cắt ghép các sản phẩm video phù hợp với xu hướng khách hàng quan tâm, thu hút lượt theo dõi theo kich bản có sẵn.

• Phối hợp với các bộ phận Marketing, Content, Design lên ý tưởng kịch bản các video truyền thông để hoàn thành mục tiêu chung của phòng.

• Quản lý kho dữ liệu các video của phòng.

• Thực hiện các công việc khác theo phân công của CBQL và Ban Lãnh đạo Công ty.

• Tốt nghiệp Đại Học, Ưu tiên chuyên ngành ngành Thiết Kế/Dựng phim/Marketing/Truyền Thông.

• Có khả năng sử dụng tốt một số phần mềm liên quan tới xử lý hình ảnh, dựng video như Adobe Premiere, After Effect, Audition, Photoshop, Illustrator,...

• Tiếng Anh cơ bản.

• Đã có kinh nghiệm làm việc ở vị trí video editor hoặc tương tự từ 1 năm trở lên, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong mảng giáo dục.

Tại IIG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

Mức thu nhập cạnh tranh, thỏa thuận xứng đáng với năng lực ứng viên.

Thử việc hưởng 90% mức lương chính thức.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định Pháp luật

Chế độ nghỉ phép và quy đổi phép dư thành tiền mặt

Thưởng Lễ tết và thưởng cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại IIG VIỆT NAM

