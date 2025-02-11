Tuyển Video Editor IIG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

IIG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
IIG VIỆT NAM

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại IIG VIỆT NAM

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 144 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

• Phối hợp với các bộ phận trong công ty thực hiện quay, dựng các sản phẩm là các video khoá học online hoặc video quảng cáo, viral, truyền thông, phóng sự, …theo chiến lược Marketing các sản phẩm của phòng DVS hoặc các sự kiện chung của công công ty.
• Tìm kiếm, cắt ghép các sản phẩm video phù hợp với xu hướng khách hàng quan tâm, thu hút lượt theo dõi theo kich bản có sẵn.
• Phối hợp với các bộ phận Marketing, Content, Design lên ý tưởng kịch bản các video truyền thông để hoàn thành mục tiêu chung của phòng.
• Quản lý kho dữ liệu các video của phòng.
• Thực hiện các công việc khác theo phân công của CBQL và Ban Lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại Học, Ưu tiên chuyên ngành ngành Thiết Kế/Dựng phim/Marketing/Truyền Thông.
• Có khả năng sử dụng tốt một số phần mềm liên quan tới xử lý hình ảnh, dựng video như Adobe Premiere, After Effect, Audition, Photoshop, Illustrator,...
• Tiếng Anh cơ bản.
• Đã có kinh nghiệm làm việc ở vị trí video editor hoặc tương tự từ 1 năm trở lên, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong mảng giáo dục.

Tại IIG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
Mức thu nhập cạnh tranh, thỏa thuận xứng đáng với năng lực ứng viên.
Thử việc hưởng 90% mức lương chính thức.
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định Pháp luật
Chế độ nghỉ phép và quy đổi phép dư thành tiền mặt
Thưởng Lễ tết và thưởng cuối năm (căn cứ v

Cách Thức Ứng Tuyển Tại IIG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

IIG VIỆT NAM

IIG VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 75 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

