Tuyển Video Editor Công Ty TNHH Một Thành Viên Vũ Bảo Chung làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Vũ Bảo Chung
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 802/11A Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Quay/Dựng video truyền thông ngắn, dạng dọc hoặc ngang (từ 1 – 5 phút/ 1 video) dựa trên nội dung của bản thân hoặc của team content.
Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng cả hình ảnh và âm thanh để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu của công ty;
Đóng góp ý tưởng, xây dựng kênh Tiktok là chính!
Booking KOL, tìm kiếm các KOL phù hợp với nội dung quay, hỗ trợ các công việc liên quan
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết sử dụng thuần thục các phần mềm chỉnh sửa video Cap Cut, Video Leap,Premiere... Nếu sử dụng được các phần mềm Adobe Photoshop, illustrator, Adobe After Effects, Filmora,... là một lợi thế;
Có khả năng tư duy, logic về hình ảnh phân chia bố cục tốt là một lợi thế;
Có tư duy về content cho short video, video marketing là một lợi thế;
Mong muốn phát triển lâu dài và sâu với nghề sẽ được tuyển thẳng và nhiều quyền lợi khác từ công ty.
Ứng viên có thể đính kèm sản phẩm của bản thân để tăng tỷ lệ duyệt hồ sơ ứng tuyển.
Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Vũ Bảo Chung Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường; làm việc thân thiện, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, sáng tạo, thẳng thắn, cởi mở, không gò bó
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Vũ Bảo Chung
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
