Tuyển Video Editor Công ty TNHH Rivico làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Công ty TNHH Rivico
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 60 đường số 5 Tân Hưng, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Dựng video;
Dựng clip review địa điểm từ team quay để đăng trên các nền tảng YouTube, TikTok, Facebook;
Phân chia, sắp xếp các clip đã dựng theo khu vực, định dạng,...;
Phối hợp với team quay, trao đổi brief để hoàn thành các clip khách booking theo yêu cầu.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo CapCut, Premiere,...;
Cập nhật nhanh các trend video ngắn, hiệu ứng, âm thanh;
Kiểm soát chất lượng video, đề xuất yêu cầu cho team quay để nâng cao chất lượng sản phẩm;
Có khả năng làm việc độc lập và cả teamwork.
Cập nhật nhanh các trend video ngắn, hiệu ứng, âm thanh;
Kiểm soát chất lượng video, đề xuất yêu cầu cho team quay để nâng cao chất lượng sản phẩm;
Có khả năng làm việc độc lập và cả teamwork.
Tại Công ty TNHH Rivico Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 9,000,000 - 12,000,000 + KPI
KPIs theo số lượng video hoàn thành + view viral;
Chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm;
Lương tháng 13, được xem xét review lương hàng năm;
Tham gia Team Building, Year End Party,...;
Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, có cơ hội thăng tiến cao.
KPIs theo số lượng video hoàn thành + view viral;
Chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm;
Lương tháng 13, được xem xét review lương hàng năm;
Tham gia Team Building, Year End Party,...;
Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, có cơ hội thăng tiến cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Rivico
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI