Tuyển Video Editor Công ty TNHH Rivico làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 60 đường số 5 Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Dựng video;

Dựng clip review địa điểm từ team quay để đăng trên các nền tảng YouTube, TikTok, Facebook;

Phân chia, sắp xếp các clip đã dựng theo khu vực, định dạng,...;

Phối hợp với team quay, trao đổi brief để hoàn thành các clip khách booking theo yêu cầu.

Thành thạo CapCut, Premiere,...;

Cập nhật nhanh các trend video ngắn, hiệu ứng, âm thanh;

Kiểm soát chất lượng video, đề xuất yêu cầu cho team quay để nâng cao chất lượng sản phẩm;

Có khả năng làm việc độc lập và cả teamwork.

Tại Công ty TNHH Rivico Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9,000,000 - 12,000,000 + KPI

KPIs theo số lượng video hoàn thành + view viral;

Chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm;

Lương tháng 13, được xem xét review lương hàng năm;

Tham gia Team Building, Year End Party,...;

Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, có cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Rivico

