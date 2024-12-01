Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ẨM THỰC ÁNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ẨM THỰC ÁNH DƯƠNG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 18 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận
(CTV tại nhà) Video Editor (CapCut) - Copywriter kịch bản video - ngành Đào tạo F&B
Sử dụng kịch bản video có sẵn hoặc sáng tạo kịch bản mới
Tìm source (nếu chưa biết sẽ được hướng dẫn) để làm video (bằng phần mềm Capcut hoặc bất cứ phần mềm nào phù hợp)
Thu âm kịch bản nếu cầnBiên tập, chỉnh sửa, tạo hiệu ứng, âm thanh để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu phù hợp với định dạng Facebook, Tiktok.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từng có kinh nghiệm chỉnh sửa clip bằng điện thoại là lợi thế/ Chưa có kinh nghiệm sẽ được thử bằng 1 đề bài
Có Laptop cá nhân/ Có điện thoại đủ điều kiện chỉnh sửa clips
Có kiến thức cơ bản và thẩm mỹ về việc chỉnh sửa 1 video tạo hiệu quả cho người xem
Thái độ: Chủ động, cẩn thận, trung thực, trách nhiệm
Thái độ:
Có Laptop cá nhân/ Có điện thoại đủ điều kiện chỉnh sửa clips
Có kiến thức cơ bản và thẩm mỹ về việc chỉnh sửa 1 video tạo hiệu quả cho người xem
Thái độ: Chủ động, cẩn thận, trung thực, trách nhiệm
Thái độ:
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ẨM THỰC ÁNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 3-5tr (tùy số lượng sản phẩm)
Làm việc tại nhà, trả lương theo sản phẩm từ 300k-500k/ clips tùy mức độ phức tạp, độ dài, cũng như công sức các bạn đầu tư vào sản phẩm
Được hỗ trợ support nhiệt tình về sản phẩm công ty
Cộng tác lâu dài, trả lương đúng hạn
Làm việc tại nhà, trả lương theo sản phẩm từ 300k-500k/ clips tùy mức độ phức tạp, độ dài, cũng như công sức các bạn đầu tư vào sản phẩm
Được hỗ trợ support nhiệt tình về sản phẩm công ty
Cộng tác lâu dài, trả lương đúng hạn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ẨM THỰC ÁNH DƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI