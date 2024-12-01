Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ẨM THỰC ÁNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 18 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

(CTV tại nhà) Video Editor (CapCut) - Copywriter kịch bản video - ngành Đào tạo F&B

Sử dụng kịch bản video có sẵn hoặc sáng tạo kịch bản mới

Tìm source (nếu chưa biết sẽ được hướng dẫn) để làm video (bằng phần mềm Capcut hoặc bất cứ phần mềm nào phù hợp)

Thu âm kịch bản nếu cầnBiên tập, chỉnh sửa, tạo hiệu ứng, âm thanh để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu phù hợp với định dạng Facebook, Tiktok.

Từng có kinh nghiệm chỉnh sửa clip bằng điện thoại là lợi thế/ Chưa có kinh nghiệm sẽ được thử bằng 1 đề bài

Có Laptop cá nhân/ Có điện thoại đủ điều kiện chỉnh sửa clips

Có kiến thức cơ bản và thẩm mỹ về việc chỉnh sửa 1 video tạo hiệu quả cho người xem

Thái độ: Chủ động, cẩn thận, trung thực, trách nhiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ẨM THỰC ÁNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 3-5tr (tùy số lượng sản phẩm)

Làm việc tại nhà, trả lương theo sản phẩm từ 300k-500k/ clips tùy mức độ phức tạp, độ dài, cũng như công sức các bạn đầu tư vào sản phẩm

Được hỗ trợ support nhiệt tình về sản phẩm công ty

Cộng tác lâu dài, trả lương đúng hạn

