Tuyển Video Editor HỘ KINH DOANH UPET làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại HỘ KINH DOANH UPET
Mức lương
8 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 523 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 14 Triệu
Lên kịch bản quay clip Tiktok, fanpage.
Chịu trách nhiệm về các nội dung đăng tải trên kênh, sử dụng thủ thuật giúp tăng hiệu quả cho kênh.
Kiểm duyệt và kiểm soát chất lượng nội dung video theo các tiêu chuẩn phát triển.
Chăm sóc kênh: Tương tác với người xem, promote cho video/kênh.
Tham gia hỗ trợ các hoạt động sự kiện công ty.
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, Nữ - độ tuổi từ 18 đến 30 tuổi
Không yêu cầu số năm kinh nghiệm, chỉ cần hiểu biết và có kỹ năng sử dụng các phần mềm chỉnh sửa, cắt ghép ảnh, video cơ bản
Có hiểu biết nhất định về Tiktok/Youtube/FB...
Am hiểu và thành thạo chạy quảng cáo về Tiktok là lợi thế.
Nhanh nhẹn, ham học hỏi và lòng cầu tiến trong công việc, chịu khó cập nhật liên tục các tính năng mới của TikTok cũng như các ứng dụng liên quan đến công việc.
Không yêu cầu số năm kinh nghiệm, chỉ cần hiểu biết và có kỹ năng sử dụng các phần mềm chỉnh sửa, cắt ghép ảnh, video cơ bản
Có hiểu biết nhất định về Tiktok/Youtube/FB...
Am hiểu và thành thạo chạy quảng cáo về Tiktok là lợi thế.
Nhanh nhẹn, ham học hỏi và lòng cầu tiến trong công việc, chịu khó cập nhật liên tục các tính năng mới của TikTok cũng như các ứng dụng liên quan đến công việc.
Tại HỘ KINH DOANH UPET Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động
Được đảm bảo trả lương đúng theo thời gian quy định
Được tham gia đi du lịch cùng công ty 1 năm 1 lần; hoạt động thể thao Pickleball vui chơi giải trí được tổ chức vào chủ nhật hàng tuần...
Được thưởng tháng lương thứ 13, 14 theo KPI đạt được
Ngày lễ, ngày tết được nhận quà từ công ty
Được đảm bảo trả lương đúng theo thời gian quy định
Được tham gia đi du lịch cùng công ty 1 năm 1 lần; hoạt động thể thao Pickleball vui chơi giải trí được tổ chức vào chủ nhật hàng tuần...
Được thưởng tháng lương thứ 13, 14 theo KPI đạt được
Ngày lễ, ngày tết được nhận quà từ công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH UPET
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI