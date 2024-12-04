Tuyển Video Editor HỘ KINH DOANH UPET làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu

Mức lương 8 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 523 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

Lên kịch bản quay clip Tiktok, fanpage.

Chịu trách nhiệm về các nội dung đăng tải trên kênh, sử dụng thủ thuật giúp tăng hiệu quả cho kênh.

Kiểm duyệt và kiểm soát chất lượng nội dung video theo các tiêu chuẩn phát triển.

Chăm sóc kênh: Tương tác với người xem, promote cho video/kênh.

Tham gia hỗ trợ các hoạt động sự kiện công ty.

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Nữ - độ tuổi từ 18 đến 30 tuổi

Không yêu cầu số năm kinh nghiệm, chỉ cần hiểu biết và có kỹ năng sử dụng các phần mềm chỉnh sửa, cắt ghép ảnh, video cơ bản

Có hiểu biết nhất định về Tiktok/Youtube/FB...

Am hiểu và thành thạo chạy quảng cáo về Tiktok là lợi thế.

Nhanh nhẹn, ham học hỏi và lòng cầu tiến trong công việc, chịu khó cập nhật liên tục các tính năng mới của TikTok cũng như các ứng dụng liên quan đến công việc.

Tại HỘ KINH DOANH UPET Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động

Được đảm bảo trả lương đúng theo thời gian quy định

Được tham gia đi du lịch cùng công ty 1 năm 1 lần; hoạt động thể thao Pickleball vui chơi giải trí được tổ chức vào chủ nhật hàng tuần...

Được thưởng tháng lương thứ 13, 14 theo KPI đạt được

Ngày lễ, ngày tết được nhận quà từ công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH UPET

