Tuyển Video Editor Công ty trách nhiệm hữu hạn Reviewty làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 119 - 121 Khâm Thiên, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

● Dựng và chỉnh sửa các dạng video clip truyền thông (clip tiktok, phim ngắn, video,..) , quảng cáo về sản phẩm.

● Hỗ trợ Content Creator lên kế hoạch quay dựng, tạo hiệu ứng các clip ngắn để đẩy mạnh các kênh social media của Công ty (Tiktok, Reel,...).

● Chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh, video cho các trang MXH của công ty.

● Phối hợp với những bộ phận khác để tạo ra ấn phẩm truyền thông.

● Đóng góp ý tưởng cho các chiến dịch Marketing.

● Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

● Sử dụng thành thạo: Canva, Capcut, Adobe Premiere, After Effect, Adobe Photoshop, Illustrator...

● Hiểu các nền tảng short video như Facebook Reels, Tiktok,...

● Tư duy và thẩm mỹ tốt. Nhanh nhạy nắm bắt các xu hướng video thịnh hành.

● Năng động, nhanh nhẹn, sáng tạo, ham học hỏi, đảm bảo deadline.

● Gửi CV kèm portfolio cá nhân khi ứng tuyển.

Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Reviewty Thì Được Hưởng Những Gì

● Làm việc 9h-18h (thứ 2- thứ 6)

● Mức lương: 10,000,000đ -13,000,000đ (có thể thỏa thuận theo năng lực) + lương tháng 13

● BHXH, BHSK cho nhân viên

● Hỗ trợ ăn trưa & Miễn phí gửi xe tháng.

● Miễn phí và không giới hạn đồ ăn nhẹ,ăn vặt, trà, cà phê...BHXH, BHSK cho nhân viên

● Thưởng các ngày nghỉ Lễ, Tết Dương lịch, thưởng hiệu suất làm việc.

● Review lương 1 lần/năm, mức tăng tùy thuộc vào hiệu quả làm việc của nhân viên.

● Du lịch công ty, teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Reviewty

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.