Tuyển Video Editor Công ty Cổ phần 9Pay làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 19 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

• Lên ý tưởng và xây dựng kịch bản sản xuất TVC, phóng sự, phim doanh nghiệp và phối hợp cùng bộ phận Marketing edit ảnh, thực hiện các Video đăng tải trên hệ thống facebook/website/youtube/tiktok hoặc các kênh truyền thông khác theo yêu cầu.

• Thực hiện công việc: Quay, dựng video, chụp ảnh tại các sự kiện, cắt ghép các clip để tạo thành 1 clip hoàn chỉnh và dựng TVC, phóng sự, phim doanh nghiệp phục vụ khách hàng.

• Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu

• Xây dựng và quản lý kho lưu trữ dữ liệu video/clip.

• Quản lý và chăm sóc các thiết bị được giao.

• Tham gia, phối hợp với các nhân sự khác thuộc bộ phận Marketing để hoàn thành công việc thuộc lĩnh vực được giao

• Thực hiện báo cáo và các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại Học/Cao đẳng ngành Thiết kế, Điện ảnh, Sân khấu, Mỹ thuật hoặc ngành nghề liên quan

• Kinh nghiệm làm hậu kỳ TVC, Phim doanh nghiệp, highlight... từ 3 năm trở lên (bao gồm dựng Video và kỹ năng tốt về effect liên quan như animation, graphics,...)

• Tham gia chụp hình, quay video clip.

• Sử dụng tốt các thiết bị phục vụ công việc: máy ảnh, máy quay phim.

• Thành thạo Adobe After Effect, Photoshop, Adobe Premiere, Adobe Audition...

• Có khả năng sắp xếp và tổ chức công việc

• Có khả năng làm việc nhóm tốt, làm việc độc lập, nhạnh nhẹn, nhiệt tình, ham học hỏi.

• Có kỹ năng giao tiếp tốt, kiên trì, biết lắng nghe yêu cầu của khách hàng, trao đổi về các ý tưởng.

• Thẳng thắn, trung thực, cẩn thận, chăm chỉ, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

• Khi có việc phát sinh sẽ làm cả ngoài giờ hành chính.

• Có kỷ luật bản thân, có khát vọng thành công và thăng tiến trong sự nghiệp

• Chịu đựng được áp lực công việc cao

• Có mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.

Tại Công ty Cổ phần 9Pay Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực

Trợ cấp ăn trưa bằng coupon (giá trị 40k/ngày) tại canteen vé gửi xe máy miễn phí.

Thường xuyên tổ chức các giải thưởng cho cá nhân/team xuất sắc.

Thưởng cuối năm (theo tình hình kinh doanh của công ty và kết quả công việc)

Review lương 1-2 lần/năm

Chế độ khác: BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động. Bảo hiểm sức khỏe 24/7 MIC (cấp Lead trở lên, hỗ trợ mua kèm người nhà)

Du lịch khám phá các vùng đất mới, Teambuilding gắn kết đội ngũ 2 lần/năm cùng toàn thể CBNV công ty

Khám sức khỏe định kỳ, Đào tạo và các chương trình văn hóa nội bộ v.v...

Nghỉ phép 12 ngày/năm

Thời gian làm việc: Thứ 2 – thứ 6 (9h – 18h00) và 2-3 sáng thứ 7 cách tuần (remote)

Ngoài ra công ty còn có các CLB chăm lo sức khỏe thể chất tinh thần cho CBNV: bóng đá, bơi, cầu lông, bi-a, đạp xe,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần 9Pay

