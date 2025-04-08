Tuyển Brand Marketing Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 89 Trần Thiện Chánh, Phường 12 (Quận 10), District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tham gia & đề xuất các nghiên cứu thị trường.

• Phân tích thông tin thị trường, thông tin các nghiên cứu thị trường để xác định nhu cầu khách hàng mục tiêu, thông tin sản phẩm để có các hoạt động phù hợp.

• Lập kế hoạch hoạt động chi tiết, dự báo doanh số/ ngân sách của nhãn hàng theo định hướng.

• Xây dựng, triển khai, đánh giá các hoạt động theo kế hoạch được duyệt.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Làm việc trong ngành hàng chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là cho bé (dinh dưỡng, tã bỉm, đồ chơi, giáo dục, chăm sóc vệ sinh cá nhân…).

• Đã làm Brand Manager từ 1 năm trở lên. Đã có kinh nghiệm làm Trade hoặc các hoạt động tại điểm bán là 1 lợi thế.

• Sử dụng tiếng anh giao tiếp.

• Có thể đi công tác thường xuyên.

• Khả năng xử lý vấn đề tốt, Làm việc nhóm & cross-function tốt.

Yêu cầu khác:

• Năm 1: Tập trung vào việc lập kế hoạch & thực hiện triển khai & đánh giá các dự án thâm nhập thị trường của nhãn hàng.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap Thì Được Hưởng Những Gì

