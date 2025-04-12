Tuyển Designer Công ty Cổ phần Công nghệ Heno làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 02 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Designer

Nhận project briefs từ bộ phận MKT và Brainstorm cùng team để đưa ra các ý tưởng sáng tạo cho hình ảnh thương hiệu

Thiết kế ấn phẩm cho các kênh social, cộng đồng: Ảnh tĩnh, Ảnh động, Motion Graphics

Lên ý tưởng và thiết kế sản phẩm như concept, Key visual, Photo booth, Thư mời... sáng tạo và theo sát với nội dung, ý tưởng đã thống nhất với team

Thiết kế UX-UI cho website, mobile app sáng tạo dựa theo bản trình bày đề xuất ý tưởng (plan & creative proposal).

Hỗ trợ các dự án sản xuất của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Thành thạo các kỹthuật vẽ, các phần mềm: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Figma...

Sẵn sàng và chủ động trong việc cung cấp, trình bày ý tưởng để hình ảnh hóa concept.

Nắm bắt yêu cầu nhanh nhạy, quản lý thời gian & mức độ ưu tiên trong công việc tốt.

Tư duy cởi mở, ý tưởng sáng tạo, tinh thần cầu tiến & nhiệt huyết trong công việc, không tự giới hạn bản thân trong mọi hoàn cảnh.

Ham học hỏi, biết tìm tòi nghiên cứu, cập nhật các công cụ và xu hướng thiết kế mới nhất.

Có khả năng trình bày ý tưởng là 1 lợi thế.

Quyền Lợi Được Hưởng

Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại & lành mạnh.

Đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện, luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn hết mình. Kể cả những bạn không có kinh nghiệm nhưng nếu chúng mình nhìn ra tố chất, công ty sẽ dành thời gian đào tạo bạn bài bản.

Trao quyền, chủ động trong công việc, khai phá năng lực và sở thích bản thân.

Lương cạnh tranh, xứng đáng theo năng lực (bao gồm lương cứng & thưởng kết quả)

Lương tháng thứ 13, chế BHXH-BHYT đầy đủ các chế độ, quyền lợi của Người lao động theo quy định của Luật lao động và quy định của Công ty.

Có thể làm side-job khi hoàn thành các công việc được giao.

Cách Thức Ứng Tuyển

