Tuyển Designer CÔNG TY TNHH T COSMETIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 147/62 Tân Kỳ Tân Quý, P. Tân Sơn Nhì Tân Phú, Hồ chí minh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận thông tin từ Leader về các yêu cầu thiết kế cụ thể.

Phối hợp thực hiện cùng team khi cần nhằm chuyển tải ý tưởng thành Key Visual và layout tốt, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm.

Thiết kế hình ảnh cho các kênh social của Công Ty và chỉnh sửa các ấn phẩm, vật phẩm sự kiện quay chụp tư liệu... của Công ty.

Chỉnh sửa ảnh quay chụp theo đúng gu thẩm mỹ.

Thiết kế các Landing Page, banner quảng cáo, POSM,... phục vụ chiến dịch chạy quảng cáo của Công Ty.

Làm việc với bộ phận content, kỹ thuật sản xuất, kinh doanh và chịu trách nhiệm về mặt hình ảnh của sản phẩm đầu ra.

Định kỳ nghiên cứu xu hướng, phân tích đánh giá hiệu quả hình ảnh của đối thủ để đề xuất cho Công ty và nâng cao hiệu quả sản phẩm đầu ra của nhóm thiết kế.

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Đồ họa, tại các trường đào tạo về Mỹ thuật, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Arena, Đại học Kiến Trúc...

Đã có kinh nghiệm thiết kế, ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm ít nhất 2 năm làm việc tại các công ty về mảng thẩm mỹ, đặc biệt spa & phun xăm.

Sử dụng thành thạo phần mềm phục vụ việc thiết kế: Photoshop, Illustrator.

Biết sử dụng thêm phần mềm chỉnh sửa video là lợi thế.

Có gu thẩm mỹ.

Sáng tạo, đặt yêu cầu về số lượng và chất lượng sản phẩm.

Chủ động, linh hoạt trong công việc.

Lắng nghe, làm việc đội nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH T COSMETIC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập sẵn sàng chi trả theo năng lực.

Thưởng thâm niên.

Tham gia BHXH. Nghỉ phép năm. Khám sức khỏe định kỳ.

Lương tháng 13. Thưởng vinh danh. Thưởng nhân viên xuất sắc. Thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỷ,

Điều chỉnh lương tối thiểu 1 lần/ năm.

Được tham gia vào các khóa đào tạo chuyên sâu để nâng cao chuyên môn, kiến thức, kỹ năng. Chủ động đề xuất các khóa đào tạo.

Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, phát triển bản thân.

Teambuilding, du lịch hàng năm, YEP.

Chính sách sử dụng dịch vụ, mua hàng ưu đãi với giá nhân viên

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH T COSMETIC

