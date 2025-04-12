Tuyển Designer CÔNG TY TNHH GALAXY DIGITAL HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm thiết kế các dự án phức tạp, đòi hỏi tính sáng tạo và kỹ thuật cao.

Đảm bảo chất lượng và tính thẩm mỹ của các sản phẩm thiết kế.

Lập kế hoạch và quản lý tiến độ dự án, đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn.

Lãnh đạo và hướng dẫn:

Hướng dẫn và đào tạo các nhà thiết kế cấp dưới.

Đánh giá và phản hồi về các thiết kế của các thành viên trong nhóm.

Thúc đẩy sự sáng tạo và phát triển chuyên môn của nhóm.

Làm việc trực tiếp với khách hàng để hiểu rõ yêu cầu và mong muốn của họ.

Trình bày và bảo vệ các ý tưởng thiết kế trước khách hàng và ban lãnh đạo.

Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả của dự án.

Nghiên cứu và cập nhật các xu hướng thiết kế mới nhất.

Áp dụng các công nghệ và kỹ thuật thiết kế tiên tiến.

Đóng góp vào việc phát triển các tiêu chuẩn và quy trình thiết kế của công ty.

Thiết kế các ấn phẩm truyền thông online Social trên website, Fanpage... và ấn phẩm offline POSM (standee, poster, banner, dangler, wobbler, shelf talker, v.v.), tờ rơi, brochure, menu, bảng hiệu tại điểm bán...

Phối hợp với bộ phận Sale, MKT để lên ý tưởng thiết kế cho các chương trình khuyến mãi, quảng cáo, trưng bày sản phẩm tại các kênh bán

Lên concept, hỗ trợ chụp ảnh, quay clip sản phẩm, hoặc event liên quan của Công ty

Chỉnh sửa hình ảnh, thiết kế mockup trưng bày sản phẩm để hỗ trợ đội ngũ kinh doanh.

Đảm bảo thiết kế theo đúng nhận diện thương hiệu của công ty, thu hút khách hàng

Hỗ trợ thiết kế vật phẩm quà tặng, đồng phục, bao bì sản phẩm khi cần.

Theo dõi xu hướng thiết kế trong ngành viễn thông, công nghệ để áp dụng vào các chiến dịch sáng tạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc từ 5 năm trở lên trong lĩnh vực thiết kế.

Thành thạo các phần mềm thiết kế chuyên dụng (Adobe Creative Suite, Figma, Sketch, v.v.).

Kiến thức sâu rộng về nguyên tắc thiết kế, màu sắc, bố cục, typography, v.v.

Khả năng tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định.

Thiết kế đồ họa (Graphic Design)

Thiết kế trải nghiệm người dùng (UX Design)

Thiết kế giao diện người dùng (UI Design)

Tại CÔNG TY TNHH GALAXY DIGITAL HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực và cạnh tranh với thị trường.

Bảo hiểm premium cho cá nhân ngay khi nhận việc

Thử việc 100% lương.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc.

Được tham gia nhiều sự kiện gắn kết nhân viên xuyên suốt trong năm như các hoạt động thể thao, team building, liên hoan,...

Môi trường làm việc sáng tạo, cởi mở, nhiều cơ hội phát triển.

Được cấp trang thiết bị làm việc hiện đại (Macbook/ laptop)

Nghỉ phép 15 ngày/năm, 3 ngày làm việc từ xa/ tháng

Thưởng các ngày lễ trong năm.

Được hưởng các chính sách phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GALAXY DIGITAL HOLDINGS

