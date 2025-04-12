Tuyển Designer Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Bắc Trung Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Designer Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Bắc Trung Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Bắc Trung Nam
Ngày đăng tuyển: 12/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/05/2025
Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Bắc Trung Nam

Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Bắc Trung Nam

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2

- Tòa Sdu

- Ngõ 163 Trần Phú Hà Đông Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thiết kế, phân lô các quỹ sản phẩm theo yêu cầu
Thiết kế các sản phẩm liên quan đến chiến dịch Marketing (online/offline).
Thiết kế về nhận diện thương hiệu, tài liệu văn phòng cho các dự án của Công ty.
Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo (poster, banner, catalogue, posm) theo từng dự án của Công ty.
Quản lý tài liệu hồ sơ liên quan đến công việc thiết kế, sáng tạo
Hỗ trợ cho các chương trình events, promotion cũng như các kênh truyền thông của công ty như Website, Facebook, Youtube, …

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành kiến trúc, đồ họa
Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Design từ 1 năm trở lên đặc biệt trong mảng Bất Động Sản.
Sử dụng thành thạo các phần mềm Photoshop, Autocad, Illustrator, Premiere, Al,..
Có kiến thức về bất động sản, vẽ phân lô.
Năng động, sáng tạo, nhạy bén với xu thế mới trên thị trường.
Có tư duy thực hiện ý tưởng, tư duy thẩm mĩ về hình ảnh.
Hiểu biết về digital marketing là một lợi thế.
Đính kèm Portfolio và CV.

Tại Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Bắc Trung Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 10.000.000 đ/tháng
Thu nhập tháng: Lương cơ bản + Thưởng KPI
Cung cấp máy tính để làm việc
Được thoải mái đề xuất ý kiến, mong muốn, ý tưởng trong công việc và môi trường làm việc
Du lịch, teamwork hàng năm, liên hoan, sinh nhật hàng tháng cùng công ty
Môi trường trẻ trung, năng động, không gian làm việc thoải mái
Thời gian làm việc: Từ 8h30 – 18h00 (nghỉ trưa 1,5 tiếng), nghỉ chủ nhật
Thưởng nhân các ngày Lễ/Tết.
Tặng quà nhân các sự kiện đặc biệt của CBNV.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Bắc Trung Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Bắc Trung Nam

Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Bắc Trung Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Sdu, 143 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

