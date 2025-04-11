Tuyển Designer CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KCN Tân Bình, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên ý tưởng sáng tạo và triển khai thiết kế các ấn phẩm truyền thông cho các kênh Marketing Online (Website, Fanpage, TikTok, Instagram, ...)

Thiết kế hệ thống ấn phẩm POSM: Banner, Poster, Brochure, Sales Kit, Flyers, Backdrop, Standee, Catalogue, Lightbox, Flag,...

Phối hợp với bộ phận Marketing và các phòng ban liên quan để phát triển hình ảnh thương hiệu đồng bộ, sáng tạo và chuyên nghiệp

Tham gia sản xuất và biên tập nội dung media như video, hình ảnh phục vụ chiến dịch truyền thông

Hỗ trợ quay chụp trong các sự kiện hoặc buổi giới thiệu sản phẩm khi cần

Thiết kế mẫu mã bao bì, tem nhãn, vỏ hộp theo ý tưởng đã được thống nhất

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận: Marketing, QA, Đăng ký thuốc, Mua hàng để đảm bảo đúng quy trình thiết kế bao bì đăng ký và bao bì sản xuất

Cập nhật xu hướng thiết kế hiện đại, nghiên cứu và đề xuất cải tiến bao bì để tăng giá trị cảm quan cho sản phẩm

Theo dõi quá trình in ấn, kiểm tra, ký duyệt mẫu in, đảm bảo chất lượng thành phẩm in đúng theo thiết kế gốc

Quản lý kho dữ liệu thiết kế, lưu trữ và phân loại tài liệu, đảm bảo tính nhất quán và dễ tra cứu

Phối hợp tổ chức sự kiện nội bộ và bên ngoài: thiết kế các ấn phẩm, trang trí không gian, chụp ảnh,...

Hỗ trợ các phòng ban khác về nhu cầu thiết kế, in ấn, dàn trang khi cần

Báo cáo công việc định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Quản lý

Thực hiện các công việc khác thuộc phạm vi chuyên môn theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên NỮ - Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành thiết kế đồ họa hoặc các ngành có liên quan

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Dược, Thiết kế bao bì, in ấn

Thành thạo phần mềm thiết kế: Photoshop, Illustrator, CapCut, Invideo, Proshow...

Có khả năng chụp ảnh, quay dựng video cơ bản, thẩm mỹ tốt, tư duy hình ảnh linh hoạt, sáng tạo và bắt trend nhanh

Năng động, chủ động, trách nhiệm cao trong công việc

Sẵn sàng học hỏi, tiếp nhận phản hồi và cải tiến sản phẩm thiết kế

Tại CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận

BHXH

Bảo hiểm sức khỏe cá nhân Bảo Minh

Lương tháng 13

Du lịch, Teambuilding

Tăng lương hàng năm

Khám sức khỏe định kỳ

Các chế độ hiếu, hỷ khác theo quy định

Văn phòng: KCN Tân Bình, Quận Tân Phú, TP HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A

