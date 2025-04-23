Tuyển Designer Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện B2 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Designer Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện B2 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện B2
Ngày đăng tuyển: 23/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/05/2025
Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện B2

Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện B2

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 75 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia brainstorm, phân tích thông tin từ team Planning và Account, xây dựng ý tưởng, định hướng cho dự án và các ý tưởng thiết kế để triển khai.
Tham gia khảo sát hiện trường cùng với team Account (khi được yêu cầu).
Tìm kiếm thông tin liên quan đến dự án được giao, nghiên cứu về insight của khách hàng về thương hiệu, về style thiết kế của khách hàng, tiếp cận xu hướng thiết kế mới, các ý tưởng và công nghệ, chất liệu thiết kế phù hợp cho việc thực hiện dự án.
Phác thảo các ý tưởng thiết kế.
Triển khai, minh họa các ý tưởng đã chốt với Team bằng các thiết kế cụ thể.
Phối hợp với team Account và Planning khi thiết kế nhằm đảm bảo đúng tiến độ, đúng yêu cầu, đảm bảo chất lượng thiết kế đẹp, thẩm mỹ cho các dự án được phân công.
Phối hợp với các phòng ban khi thiết kế nhằm đảm bảo tính khả thi cho việc sản xuất.
Triển khai thiết kế các dự án theo sự phân công của Trưởng bộ phận.
Tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất các hướng thiết kế phù hợp với yêu cầu được đặt ra.
Thiết kế 3D các hạng mục của sự kiện: sân khấu, cổng chào, photobooth, khu vực game, khu vực trưng bày triển lãm, bố trí nội thất, phối cảnh 3D…
Lên bản vẽ kỹ thuật, xuất file kỹ thuật, Dim kích thước, và xuất Final Artword.
Nắm vững chất liệu và giám sát thực thi theo bản vẽ đưa ra.
Chịu trách nhiệm phát triển thiết kế 3D dựa trên ý tưởng đã xây dựng.
Nghiên cứu, tìm hiểu các kỹ thuật, công nghệ mới để ứng dụng vào việc triển khai các ý tưởng mới lạ, đột phá, tạo sự khác biệt trên thị trường.
Thực hiện các ấn phẩm lưu hành nội bộ.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Thiết kế hoặc các chuyên ngành có liên quan.
Ưu tiên ứng viên có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong ngành tổ chức sự kiện (Event/ Activation) hoặc quảng cáo, truyền thông & thương hiệu.
Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ hoạ phục vụ cho công việc: Vẽ phác thảo bằng tay (Sketch), Autodesk 3ds Max hoặc Autodesk Maya, Sketchup; biết hoặc thành thạo phần mềm Renders Lumion, Unreal Engine, 1 số phần mềm 2D hỗ trợ khác như Photoshop, AI.
Có hiểu biết phần mềm trình diễn ánh sáng, làm Film/Video là một lợi thế lớn (Premiere, After Effect).
Có kinh nghiệm lên layout 3D và triển khai thiết kế.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế 3D, làm cho nhiều nhãn hàng.
Có kinh nghiệm về phối cảnh, modelings character low poly, high poly.
Am hiểu và có kiến thức về âm thanh ánh sáng và vật liệu sân khấu.
Luôn học hỏi, tìm tòi và tự trau dồi nâng cao kỹ năng cũng như cập nhật thường xuyên các kiến thức mới, các công nghệ mới phục vụ cho công việc.
Hiểu về xu hướng mới nhất trong môi trường quảng cáo để có những thiết kế sáng tạo và giá trị.
Có khả năng sáng tạo, có gu thẩm mỹ cao.
Sẵn sàng lắng nghe góp ý, sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ các phòng ban khác hoàn thành mục tiêu chung.
Có kỹ năng giao tiếp: nhanh nhẹn, hoạt bát, giao tiếp tốt và linh hoạt xử lý vấn đề, trung thực, tự tin, hòa đồng.
Có kỹ năng thuyết trình và trình bày ý tưởng.
Có kỹ năng làm việc nhóm, tự chủ cao trong công việc, tổ chức và quản lý thời gian tốt.
Đảm bảo tiến độ công việc được đặt ra và chịu áp lực công việc cao.
Cẩn thận, chi tiết và có độ chính xác cao trong thiết kế.
Luôn học hỏi, tìm tòi, sáng tạo để sản phẩm thiết kế mang tính nghệ thuật cao.
Hiểu biết về xu hướng mới nhất trong môi trường quảng cáo để có những thiết kế sáng tạo và giá trị.

Tại Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện B2 Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thoả thuận theo năng lực.
Thời gian làm việc: từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (9h-12h, 14h-18h) nghỉ thứ 7, Chủ nhật hoặc tùy theo dự án.
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau khi ký Hợp đồng lao động.
Hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty: du lịch trong và ngoài nước hằng năm, thưởng các ngày lễ tết theo quy định: Tết Tây, 30/4, 2/9, ..., thưởng tháng 13 theo hiệu quả kinh doanh, quà sinh nhật, tiền mừng cưới, sinh con, ..., tham gia các hoạt động nội bộ: 8/3, 20/10, trung thu, Noel, ...
Chính sách tham gia bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khoẻ cho nhân sự có thâm niên làm việc tại công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện B2

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện B2

Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện B2

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 37 Lê Lai , P12, Quận Tân Bình, TP. HCM

