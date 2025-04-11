Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tecotec HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Tecotec HCM
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Đường Dương Đình Nghệ, Kp Mao Dộc, H Quế Võ, Bắc Ninh, Quế Võ, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Phụ trách bán hàng các sản phẩm của Công ty
Chăm sóc hệ thống khách hàng cũ và tìm kiếm mở rộng khách hàng mới;
Lên kế hoạch kinh doanh và khảo sát thị trường;
Tư vấn, báo giá và hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng;
Thực hiện các nhiệm vụ được phân công và báo cáo công việc cho Giám đốc;
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành kinh doanh, kỹ thuật, hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị điện hoặc cơ khí là một lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Tiếng Anh hoặc tiếng Trung giao tiếp tốt là một lợi thế
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Sẵn sàng đi công tác khi cần thiết.
Tại Công Ty Cổ Phần Tecotec HCM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thỏa thuận khi phỏng vấn + Hoa hồng + Thưởng KPI
Chế độ lương thưởng rõ ràng và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Công ty;
Các chế độ phúc lợi khác của công ty;
Có cơ hội học hỏi kiến thức chuyên môn và phát triển bộ kỹ năng mềm, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động;
Có cơ hội tham gia các khóa học về kĩ năng và chuyên môn, tiếp xúc và làm việc trực tiếp với các chuyên gia nước ngoài;
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao động;
Du lịch hè hàng năm với tổng công ty
Hưởng lương tháng 13.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tecotec HCM
