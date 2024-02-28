Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty CPĐT PT Giáo dục 123 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Công ty CPĐT PT Giáo dục 123
- Hà Nội: P207 Chung cư A5, Khu đô thị mới Đại Kim, Hoàng Mai, HN, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Hoạch định kế hoạch, phân tích và thực hiện hoạt động Digital Marketing, Social Media. Phụ trách phát triển các chương trình PR, quảng cáo trên trên các phương tiện truyền thông online để quảng bá thương hiệu và các sản phẩm của Công ty.
- Thực hiện các chiến dịch quảng cáo trực tuyến và ngoại tuyến nhằm tăng doanh số, tương tác khách hàng, nhận diện thương hiệu và tăng lượng truy cập trang web. Xác định và cập nhật các trang web, trang landing, hình ảnh, nội dung quảng cáo và các chiến dịch khuyến mại trên các kênh truyền thông trực tuyến.
- Tìm kiếm và xác định khách hàng tiềm năng, tạo ra các chiến dịch quảng cáo hiệu quả trên các kênh quảng cáo trực tuyến như Google Ads, Facebook Ads và Tiktok/ Zalo Ads. Đo lường và phân tích hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo để tối ưu hóa chi phí quảng cáo. Xây dựng mối quan hệ với các đối tác truyền thông trực tuyến và các đơn vị quảng cáo khác để đạt được hiệu quả tốt nhất cho các chiến dịch quảng cáo
- Kết hợp với nhân viên SEO để tối ưu hóa thứ hạng của website công ty trên các trang tìm kiếm. Thường xuyên thống kê và phân tích từ khóa định kỳ.
- Định vị và phát triển thương hiệu và sản phẩm trên các website, forum, facebook, youtube, Twitter, Instagram, tiktok… và các mạng xã hội khác,
- Triển khai quảng bá qua Email Marketing và Mobile Marketing.
- Kết hợp với bộ phận content để viết tin, bài quảng bá và chịu trách nhiệm quản lý nội dung website của công ty.
- Thu thập, phân tích thông tin thị trường, thông tin về sản phẩm, thông tin về các chương trình Digital Marketing, social media của đối thủ cạnh tranh;
- Đề xuất và thực hiện các chương trình khuyến mại, truyền thông, quảng bá và xây dựng thương hiệu cho công ty và các sản phẩm của công ty.
- Kết hợp bộ phận Sale Support thực hiện các công việc hỗ trợ khách hàng tiếp cận với sản phẩm trên Fanpage; website Công ty, giải đáp thông tin về sản phẩm cho khách hàng;
- Tham gia các công việc khác theo yêu cầu của công ty.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ học vấn/chuyên môn:
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing/ Kinh tế hoặc có các bằng cấp liên quan đến Digital MKT
- Kỹ năng:
- Kỹ năng tin học văn phòng tốt
- Kỹ năng làm việc đội nhóm và chịu áp lực công việc
- Kiến thức về xây dựng là 1 lợi thế
- Ưu tiên có kỹ năng thiết kế, đồ họa
- Kinh nghiệm:
- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực Digital Marketing, social media
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các đơn vị phát hành sách vở, thiết bị giáo dục
- Phẩm chất cá nhân:
- Chủ động, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc.
- Chủ động, sáng tạo trong công việc.
Tại Công ty CPĐT PT Giáo dục 123 Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: Lương cơ bản 10-15 triệu đồng ( theo năng lực cá nhân)
- Thưởng: Nóng, tháng, quý, năm theo hiệu quả công việc
- Được thưởng các ngày Lễ, Tết, Sinh nhật Công ty.
- Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động và thân thiện với những quản lý tâm lý và những đồng nghiệp trẻ tuổi – đầy nhiệt huyết,
- Có nhiều cơ hội phát triển, phát huy sự chủ động, sáng tạo.
- Được tham gia các khóa học đào tạo chuyên môn
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty, nghỉ mát, nghỉ phép,...
- Được đề xuất, xét thưởng và xét tăng lương định kỳ, theo năng lực thực tế : bạn sẽ được hưởng mức lương xứng đáng với năng lực và theo thỏa thuận.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CPĐT PT Giáo dục 123
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
