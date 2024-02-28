Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty CPĐT PT Giáo dục 123 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

- Lương: Lương cơ bản 10-15 triệu đồng ( theo năng lực cá nhân)

- Thưởng: Nóng, tháng, quý, năm theo hiệu quả công việc

- Được thưởng các ngày Lễ, Tết, Sinh nhật Công ty.

- Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động và thân thiện với những quản lý tâm lý và những đồng nghiệp trẻ tuổi – đầy nhiệt huyết,

- Có nhiều cơ hội phát triển, phát huy sự chủ động, sáng tạo.

- Được tham gia các khóa học đào tạo chuyên môn

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty, nghỉ mát, nghỉ phép,...

- Được đề xuất, xét thưởng và xét tăng lương định kỳ, theo năng lực thực tế : bạn sẽ được hưởng mức lương xứng đáng với năng lực và theo thỏa thuận.