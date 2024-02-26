Tuyển Giáo dục/Đào tạo Trung tâm Gia sư - Dạy kèm EDUFA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giáo dục/Đào tạo Trung tâm Gia sư - Dạy kèm EDUFA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Trung tâm Gia sư - Dạy kèm EDUFA
Ngày đăng tuyển: 26/02/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
Trung tâm Gia sư - Dạy kèm EDUFA

Giáo dục/Đào tạo

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo dục/Đào tạo Tại Trung tâm Gia sư - Dạy kèm EDUFA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chuẩn bị giáo án theo chương trình cho các lớp
- Giảng dạy và đảm bảo chất lượng của mỗi lớp học
- Đánh giá sự tiến bộ của học viên và cải thiện chất lượng học

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 18 - 24
- Không yêu cầu kinh nghiệm đối với vị trí trợ giảng
- Có tinh thần trách nhiệm, cầu tiến, có mong muốn gắn bó lâu dài với ngành giáo dục

Tại Trung tâm Gia sư - Dạy kèm EDUFA Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ dấu mộc thực tập
- Hỗ trợ toàn bộ quá trình thi văn bằng sư phạm
- Lương thưởng theo KPI hấp dẫn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung tâm Gia sư - Dạy kèm EDUFA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trung tâm Gia sư - Dạy kèm EDUFA

Trung tâm Gia sư - Dạy kèm EDUFA

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

