Tuyển Giáo dục/Đào tạo Trung tâm Gia sư - Dạy kèm EDUFA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo dục/Đào tạo Tại Trung tâm Gia sư - Dạy kèm EDUFA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận
- Chuẩn bị giáo án theo chương trình cho các lớp
- Giảng dạy và đảm bảo chất lượng của mỗi lớp học
- Đánh giá sự tiến bộ của học viên và cải thiện chất lượng học
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi từ 18 - 24
- Không yêu cầu kinh nghiệm đối với vị trí trợ giảng
- Có tinh thần trách nhiệm, cầu tiến, có mong muốn gắn bó lâu dài với ngành giáo dục
Tại Trung tâm Gia sư - Dạy kèm EDUFA Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ dấu mộc thực tập
- Hỗ trợ toàn bộ quá trình thi văn bằng sư phạm
- Lương thưởng theo KPI hấp dẫn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung tâm Gia sư - Dạy kèm EDUFA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
