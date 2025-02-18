Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH IOTLINK làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại CÔNG TY TNHH IOTLINK
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 76
- 78 Bạch Đằng, Hải Châu 1, Hải Châu, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiến thức về lập trình OOP và tư duy logic.
Kiến thức cấu trúc dữ liệu và giải thuật.
Kiến thức về restful api.
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc với Java và Spring Framework.
Java
Spring Framework
Thành thạo làm việc với cơ sở dữ liệu Oracle và các công nghệ liên quan.
Biết quản lý source bằng github
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CNTT
Java/ Spring framwork
Có kinh nghiệm với Angular, kinh nghiệm về GIS và lập trình xử lý dữ liệu GIS (Plus).
Tại CÔNG TY TNHH IOTLINK Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13 full.
BHXH, khám sức khỏe định kỳ.
Teambuilding, pantry.
Thưởng lễ, sinh nhật, hiếu hỉ...
Các chính sách phúc lợi khác theo quy định luật.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi và phát triển bản thân.
Được tham gia các dự án ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực GIS.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IOTLINK
