Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH IOTLINK làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 76 - 78 Bạch Đằng, Hải Châu 1, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiến thức về lập trình OOP và tư duy logic.

Kiến thức cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

Kiến thức về restful api.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc với Java và Spring Framework.

Java

Spring Framework

Thành thạo làm việc với cơ sở dữ liệu Oracle và các công nghệ liên quan.

Biết quản lý source bằng github

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CNTT

Java/ Spring framwork

Có kinh nghiệm với Angular, kinh nghiệm về GIS và lập trình xử lý dữ liệu GIS (Plus).

Tại CÔNG TY TNHH IOTLINK Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13 full.

BHXH, khám sức khỏe định kỳ.

Teambuilding, pantry.

Thưởng lễ, sinh nhật, hiếu hỉ...

Các chính sách phúc lợi khác theo quy định luật.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi và phát triển bản thân.

Được tham gia các dự án ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực GIS.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IOTLINK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin