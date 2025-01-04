Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH NỘI THẤT GIA CONCEPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 240 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Thực hiện công việc kế toán nội bộ theo đúng quy định của pháp luật và quy trình kế toán của công ty.

Thu mua hàng hoá, nguyên vật liệu phục vụ cho công tác thi công công trình.

Quản lý chứng từ kế toán, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các chứng từ.

Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán với các bộ phận khác trong công ty.

Tham gia các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Làm việc với các phần mềm kế toán chuyên dụng (nếu có).

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế/kiến trúc.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT GIA CONCEPT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ kế toán.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT GIA CONCEPT

