Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH BAO BÌ YẾN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 38/10 Nguyễn Văn Vịnh, Hiệp Tân, Tân Phú, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Kế toán nội bộ

Thiết lập hệ thống dữ liệu, số liệu, sổ sách về kế toán cho Công ty.

Đề xuất xây dựng hệ thống quy chế, quy định, quy trình phục vụ chức năng kế toán.

Tính toán và lập kế hoạch tài chính, dự báo về tài chính.

Xây dựng cơ cấu chi phí, doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

Nhập liệu chứng từ vào phần mềm bán hàng.

Xuất hóa đơn, kiểm tra hóa đơn đầu vào, đầu ra.

Quản lý, kiểm tra, thực hiện nghiệp vụ liên quan đến BHXH.

Chấm công, tính lương, thưởng, và chi phí liên quan đến nhân viên.

Kiểm soát đối chiếu công nợ với khách hàng, đối tác.

Theo dõi hàng tồn kho, kiểm kho định kỳ.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc Tài chính

Kinh nghiệm: Từ 1-2 năm trở lên

Thành thạo kỹ năng sử dụng Excel và phần mềm Misa

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Biết về khai báo thuế, BTCT là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH BAO BÌ YẾN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

• Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động.

• Được tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN

• Thưởng các dịp Lễ, Tết và thưởng tháng 13 và thưởng theo hiệu xuất công việc.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BAO BÌ YẾN PHÁT

