Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH BAO BÌ YẾN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH BAO BÌ YẾN PHÁT
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/02/2025
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH BAO BÌ YẾN PHÁT

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 38/10 Nguyễn Văn Vịnh, Hiệp Tân, Tân Phú, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thiết lập hệ thống dữ liệu, số liệu, sổ sách về kế toán cho Công ty.
Đề xuất xây dựng hệ thống quy chế, quy định, quy trình phục vụ chức năng kế toán.
Tính toán và lập kế hoạch tài chính, dự báo về tài chính.
Xây dựng cơ cấu chi phí, doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.
Nhập liệu chứng từ vào phần mềm bán hàng.
Xuất hóa đơn, kiểm tra hóa đơn đầu vào, đầu ra.
Quản lý, kiểm tra, thực hiện nghiệp vụ liên quan đến BHXH.
Chấm công, tính lương, thưởng, và chi phí liên quan đến nhân viên.
Kiểm soát đối chiếu công nợ với khách hàng, đối tác.
Theo dõi hàng tồn kho, kiểm kho định kỳ.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc Tài chính
Kinh nghiệm: Từ 1-2 năm trở lên
Thành thạo kỹ năng sử dụng Excel và phần mềm Misa
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
Biết về khai báo thuế, BTCT là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH BAO BÌ YẾN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

• Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động.
• Được tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN
• Thưởng các dịp Lễ, Tết và thưởng tháng 13 và thưởng theo hiệu xuất công việc.
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BAO BÌ YẾN PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BAO BÌ YẾN PHÁT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 38/10 Nguyễn Văn Vịnh, Hiệp Tân, Tân Phú, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

