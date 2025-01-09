Tuyển Kế toán nội bộ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH EDUCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH EDUCHAIN
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/02/2025
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH EDUCHAIN

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH EDUCHAIN

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 4

- 6

- 8 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1., Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Mô tả công việc:
Cập nhật nhật ký thu - chi - tồn quỹ hàng ngày.
Lập báo cáo quản trị định kỳ hoặc khi có yêu cầu.
Kiểm tra đối chiếu các số liệu chi tiết và tổng hợp.
Theo dõi công nợ.
Kiểm tra, kiểm soát chi phí của từng lệnh chi tiền.
Có tư duy tài chính - kiểm toán.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
Thông thạo máy tính và ứng dụng Microsoft Office , Tốt Excel .
Kinh nghiệm làm việc 6 tháng trở lên.
Biết sử dụng về phần mềm kế toán.
Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính doanh nghiệp.
Cẩn thận, tỉ mỉ , chính xác trong sổ sách.
Hăng hái, chủ động trong công việc.
Tuân thủ bảo mật thông tin và quy định công ty

Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH EDUCHAIN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 6.000.000 - 8.000.000 + THƯỞNG doanh thu.
THƯỞNG
- Được đào tạo các kiến thức bổ trợ trong công việc.
- Chế độ tăng lương: xét duyệt TĂNG LƯƠNG định kỳ 6 tháng/1 lần.
- Phụ cấp cơm trưa + phí gửi xe
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở nhiều cơ hội thăng tiến với văn hoá "Đề xuất, Sáng tạo, Chia sẻ"
- BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật.
- Kết nối đồng nghiệp và nâng cao kỹ năng mềm qua những buổi Seminar hằng tháng.
- Được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho công việc.
- Team Building hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH EDUCHAIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH EDUCHAIN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH EDUCHAIN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, số 3, ngõ 84 đường Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

