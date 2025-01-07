Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN H LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN H LAND
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 215 B3 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Thủ Đức, HCM, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Hạch toán thu chi, theo dõi và quản lý công nợ
Lập chứng từ xuất hoá đơn và gửi mail khách hàng.
Kiểm kê, theo dõi xuất nhập kho của Toà Nhà.
Chấm công, lên lương, BHXH, thuế TNCN cho nhân viên.
Thực hiện các công việc khác được giao từ Ban Giám Đốc.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp bằng Cử nhân ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính,...
Có kinh nghiệm từ 2 năm tại vị tí tương đương.
Sử dụng thành thạo phần mềm Misa.
Giao tiếp tốt, làm việc nhóm và làm việc độc lập.
Biết về khai báo thuế, BTCT là lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN H LAND Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Được đào tạo và có cơ hội học hỏi phát triển.
Du lịch, team building.
BHXH, BHYT theo quy định của Pháp luật.
Lương thưởng tháng 13 và Thưởng hiệu suất công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN H LAND
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
