Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Len Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 255 Hoàng Văn Thụ, P.2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Định khoản các nghiệp vụ kế toán phát sinh: tiền mặt, ngân hàng.

Giao dịch với ngân hàng khi phát sinh

In và lưu trữ các chứng từ kế toán

Theo dõi công nợ

Các công việc phát sinh khác (nếu có)

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Sử dụng thành thạo phần mềm Misa.

Kỹ năng tin học văn phòng tốt đặc biệt là Excel.

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm làm việc.

Ưu tiên: Các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty sản xuất

Tại Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Len Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000 đến 12.00.000 VNĐ

Đi du lịch hằng năm

Cơm trưa tại Công ty

Có 12 ngày nghỉ phép/ năm

Thưởng Tết

BHXH theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Len Sài Gòn

