Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Len Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Len Sài Gòn
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 255 Hoàng Văn Thụ, P.2, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Định khoản các nghiệp vụ kế toán phát sinh: tiền mặt, ngân hàng.
Giao dịch với ngân hàng khi phát sinh
In và lưu trữ các chứng từ kế toán
Theo dõi công nợ
Các công việc phát sinh khác (nếu có)
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính hoặc các chuyên ngành có liên quan.
Sử dụng thành thạo phần mềm Misa.
Kỹ năng tin học văn phòng tốt đặc biệt là Excel.
Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm làm việc.
Ưu tiên: Các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty sản xuất
Tại Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Len Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 8.000.000 đến 12.00.000 VNĐ
Đi du lịch hằng năm
Cơm trưa tại Công ty
Có 12 ngày nghỉ phép/ năm
Thưởng Tết
BHXH theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Len Sài Gòn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
